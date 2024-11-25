BYD’nin yeni araçları farklı donanıma sahip, fiyatları da değişken: Dört yeni model

Yayınlanma: 25.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.11.2024 - 04:00

BYD Türkiye, E segmenti amiral gemisi sedan HAN ve D sedan SEAL modellerini de satışa sunarak ürün yelpazesini yılsonuna kadar altı modele çıkaracak.

DOLPHIN: DİNAMİK VE ÇOK YÖNLÜ

Model, lityum demir fosfat (LFP) teknolojisine sahip 60.4 kilovat/saat kapasiteli Blade batarya, güvenlik, dayanıklılık ve performans sunuyor. 204 beygir güç üreten elektrik motoruyla 0-100 kilometre hızlanmasını 7 saniyede tamamlayan araç 160 kilometre hıza ulaşıyor. BYD DOLPHIN1.280.000 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

SEAL U DM-İ: HİBRİT SUV

BYD’nin D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit modeli olan SEAL U DM-i, 197 beygir elektrik motorunu, 98 beygir gücündeki 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motoru ile kombine ederek 218 beygir maksimum sistem gücü sunuyor. 18.3 kilovat/ saat kapasiteli bataryasıyla, WLTP ölçümlerine göre yalnızca elektrik motoruyla 80 kilometre karma sürüş menzili sunarken, hibrit kullanımda ise toplam menzil 1080 kilometreye ulaşıyor. BYD SEAL U DM-i, tek donanım seviyesi “Design” ile 1.850.000 TL fiyata sahip olarak kasım sonundan itibaren müşterilerle yeniden buluşuyor.

SEAL U EV: GÜÇLÜ PREMİUM ELEKTRİKLİ SUV

BYD’nin tam elektrikli D-SUV modeli SEAL U EV, 87 kilovat/saat kapasiteye sahip yenilikçi Blade batarya ile donatılırken segmentinde güvenliği ve dayanıklılığı üst seviyeye taşıyor. Üst düzey güvenlik seviyesine sahip olan Blade batarya, ciddi bir trafik kazasını simüle eden zorlu bir yöntem olan Çivi Delme Güvenlik Testi’nin (Nail Penetration Test) gerekliliklerini aşmayı başarıyor. WLTP karma ölçümlerine göre 500 kilometre menzil sunan SEAL U EV, 140 kilovat DC şarj hızıyla 28 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80 kapasiteye kadar şarj edilebiliyor. SEAL U EV, tek ve en zengin donanım seviyesi “Design” ile 1.790.000 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

ATTO 3: KULLANICI DOSTU

BYD’nin Türkiye pazarında sunduğu ilk model olan BYD ATTO 3, yeni donanım özellikleri ve 1.490.000 TL fiyatla satışta olacak.