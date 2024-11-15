Çinli BYD'nin yeni fiyatları açıklandı: Listeye iki model daha eklendi...

Çin menşeli otomotiv devi BYD Türkiye'de iki model daha satışa sundu. BYD'nin Türkiye'de satışa sunduğu model sayısı 4'e çıktı. İşte Türkiye'de satışa sunulan yeni modeller ve Kasım 2024 BYD fiyat listesi...

Çinli BYD'nin yeni fiyatları açıklandı: Listeye iki model daha eklendi...
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Savaşkan İskefli
Yayınlanma: 15.11.2024 - 15:52

Çin menşeli otomotiv devi BYD Türkiye'nin Manisa iline yatırım yapması dolayısı ile Çin'de ürettiği modellerini Türkiye'de satışa sunarken yüzde 40'lık ek gümrük vergisinden muaf oldu.

Bu düzenlemenin ardından Türkiye piyasasında atak yapan BYD, ürün gamına iki model daha ekledi. Bu modeller elektrikli Seal ve elektrikli Dolphin modelleri. 

BYD'nin daha önce Türkiye'de satışa sunduğu Atto 3 ve Seal U DM-i modellerinin de fiyatları düştü.

İşte 2024 Kasım BYD fiyat listesi:

  • BYD Atto 3: 1 milyon 490 bin TL
  • BYD Dolphin: 1 milyon 280 bin TL
  • BYD Seal U DM-i: 1 mil 850 bin TL
  • BYD Seal U EV: 1 milyon 790 bin TL

Etiketler: #BYD #sıfır araç #elektrikli araba #hibrit araç

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