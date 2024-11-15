Çinli BYD'nin yeni fiyatları açıklandı: Listeye iki model daha eklendi...

Yayınlanma: 15.11.2024 - 15:52

Güncelleme: 15.11.2024 - 15:52

Çin menşeli otomotiv devi BYD Türkiye'nin Manisa iline yatırım yapması dolayısı ile Çin'de ürettiği modellerini Türkiye'de satışa sunarken yüzde 40'lık ek gümrük vergisinden muaf oldu.

Bu düzenlemenin ardından Türkiye piyasasında atak yapan BYD, ürün gamına iki model daha ekledi. Bu modeller elektrikli Seal ve elektrikli Dolphin modelleri.

BYD'nin daha önce Türkiye'de satışa sunduğu Atto 3 ve Seal U DM-i modellerinin de fiyatları düştü.

İşte 2024 Kasım BYD fiyat listesi: