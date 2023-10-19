BYD'nin yeni pick-up'ı 489 beygirlik motorla geliyor: Türkiye detayı...

Yayınlanma: 19.10.2023 - 17:52

Güncelleme: 19.10.2023 - 17:52

Yakında çıkacak olan BYD kamyonetin bir dizi patent görüntüsü ortaya çıktı.

BYD son yıllarda elektrikli bir markaya dönüşüyor ve dünyanın her köşesinde yeni pazarlara açılıyor. Birçok popüler segmentte rekabet eden araçları olan marka bir kamyonetten yoksundu. Yeni pick-up ise bu durum değiştirecek.

BYD'nin yeni modeli hem Ford F-150 Lightning hem de Ranger'a benzeyen tasarımı ile dikkat çekiyor. Bu durum en çok Ranger'ınkine benzer C-şekilli LED farlardan ve F-150 Lightning'de olduğu gibi ön panel boyunca uzanan kalın LED ışık çubuğu nedeniyle oluşuyor. Ayrıca, ön ızgarasında büyük Ford harfleri bulunan Ranger Raptor gibi bu pick-up da ızgarasında büyük BYD harflerine sahip.

BYD'nin yeni pick-up'ı dört kapılı çift kabinli ve oldukça geniş bir iç mekana sahip. Ayrıca aracın bir hayli yerden yüksek yapısı da özellikle off-road sevenlerin beğeneceği türden.

BYD PİCK-UP TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çinli üreticinin pick-up'ını hem tam elektrikli hem de plug-in hibrit güç aktarma organlarıyla satması bekleniyor. Yüzde 100 elektrikli ile ilgili ayrıntılar bu aşamada sınırlı ancak plug-in hibridin 1.5 litrelik turboşarjlı bir motoru iki elektrik motoruyla birleştirerek toplam 489 hp güç üreteceği ve 405 hp Ford Ranger Raptor'dan bile önemli ölçüde daha fazla güç sağlayacağı iddia ediliyor.

BYD TÜRKİYE FİYATLARI

Ayrıca Çin'de üretilen elektrikli araçlar yüzde 54'lük Gümrük Vergisi'ne tabi iken hibritlerde böyle bir durum yok. Bu sayede aracın Türkiye'ye gelmesi durumunda elektrikli model rekabet etmekte zorlanacak olmasına karşın hibrit modelin rekabetçi bir fiyata sahip olmasıysa mümkün.