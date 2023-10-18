Citroen, Fiat, Peugeot, Opel, Ram ve Vauxhall yeni marka altında birleşiyor

Yayınlanma: 18.10.2023 - 18:12

Güncelleme: 18.10.2023 - 18:12

Citroen, Opel ve Fiat gibi firmaların arkasındaki dev otomotiv grubu Stellantis, ticari araçlarının 'Pro One' bayrağı altında yer alacağını açıkladı.

Stellantis Ticari Araçlar Bölümü Başkanı Jean Philippe Imparato yeni marka hakkında şöyle konuştu:

"Stellantis'in net gelirlerinin üçte birini oluşturan bu iş kolunda, altı marka, tek güç konseptiyle ticari araçlardaki yadsınamaz liderliğimizi güçlendirmek için Pro One'ı hayata geçiriyoruz."

Pro One çatısı altında yer alan altı marka Citroen, Fiat, Peugeot, Vauxhall, Ram ve Opel olacak. Stellantis'in ticari filosunun tamamı için 2024 yılında revize edilmiş bir van dizisi bekleniyor.

YENİ STRATEJİ HEDEFLERİ

Stellantis bu stratejinin 23 Ekim'de açıklanacağını söyledi. İkinci nesil sıfır emisyonlu güç aktarma organları, bir 'hidrojen yakıtlı model', tam bağlanabilirlik ve yeni sürüş destek sistemleri geleceği iddia edildi.

Stellantis'in ikinci nesil tamamen elektrikli minibüslerinin, kompakt Citroen e-Berlingo ve Vauxhall Combo Electric'ten Peugeot e-Partner gibi orta boy minibüslere ve Fiat e-Ducato gibi büyük elektrikli minibüslere kadar uzanan mevcut modellerin güncellenmesi de beklenen diğer gelişmeler arasında.

Stellantis geçen yıl hafif ticari araçların elektrikli güç aktarma organlarıyla güçlendirilmesini sağlamak için Qinomic ile ortaklık kurduğunu duyurmuştu. Firma, dönüşümlerin "güvenlik, dayanıklılık ve tip onayı gibi OEM kalite ve özelliklerinin korunmasını" sağlayacağını söyledi.

HİDROJEN YAKITLI MODELLER

Ayrıca hidrojen ve Stellantis'in 'benzersiz hidrojen çözümünden' de kısaca bahsedildi. Stellantis daha önce 2022 yılında Vauxhall Vivaro-e Hydrogen ile hidrojenli minibüsler üzerinde çalışmıştı. Bu yeni modelin minibüsün revize edilmiş bir versiyonu olması bekleniyor.