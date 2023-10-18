Skoda'nın kardeş katili geliyor: Volkswagen Passat tarih oluyor!

2024 SKODA SUPERB BOYUTLARI

Yeni Skoda Superb, MQB evo platformunun revize edilmiş bir versiyonu üzerine oturuyor.

Skoda, VW tarafından yeni Passat için ödünç alınan şasinin geliştirilmesi görevinin kendisine ait olduğunu vurguluyor.

Uzunluk ve dingil mesafesinde hafif bir artış var, bu da zaten geniş olan iç mekânda daha da fazla alan açıyor. Hatta Superb station'ın bagaj hacmi 660 litreden 690 litreye çıkmış.

VW Passat'ta da aynı bagaj hacmi sunuluyor.