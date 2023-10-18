Skoda'nın kardeş katili geliyor: Volkswagen Passat tarih oluyor!
Skoda, 2 Kasım'da yapılacak dünya prömiyeri ile yeni Superb'ü tanıtmaya hazırlanıyor.
Dördüncü ve son nesil Skoda Superb, station kasanın haricinde sedan olarak geliyor.
En büyük rakibi olan kardeşi Volkswagen Passat ise yalnızca station olarak tanıtılmıştı.
Skoda'nın Superb'ü hem station hem de sedan olarak sunma kararı, sadece station olarak sunulan yeni Volkswagen Passat'tan daha geniş bir çekiciliğe sahip olmasını sağlayacağa benziyor.
2024 SKODA SUPERB TASARIMI
2024 model Skoda Superb, yeni nesil LED teknolojisine sahip daha ince farlar arasında yer alan daha üç boyutlu bir ızgaraya sahip olacak.
Alt kısımda yeni bir alt ızgara şekli ve yanlarda izole edilmiş hava girişleri de bulunuyor.
Kaputtan ızgaraya uzanan klasik Skoda rozeti girintisi devam ediyor.
Yandan bakıldığında, hem sedan hem de station kasa tipinde geniş bir arka çıkıntı var.
Yanlardaysa tipik jilet gibi keskin bir kıvrım ortaya çıkıyor ve arkaya doğru ölçülü bir tampon tasarımı göze çapıyor.
C şeklindeki arka ışık ünitesi yeni Fabia'nınkine benziyor ve geceleri trafiği takip etmek için daha dinamik bir ışık grafiği oluşturuyor.
YENİ SKODA SUPERB İÇ MEKÂN
Skoda'nın yayımladığı son görseller hem Superb hem de yeni nesil Kodiaq SUV'un gösterge paneli düzenini gözler önüne seriyor.
Gösterge panelinde daha büyük, 13 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı ve tamamen dijital 10 inçlik bir gösterge panelinin yanı sıra ortam aydınlatması gibi modern dokunuşlar öne çıkan bazı unsurlar oluyor.
YENİ SKODA SUPERB İÇ MEKÂN AYRINTILARI
Yeni modeldeki kadranlar fan hızını ve ısıtmayı kontrol etmek gibi öngörülebilir olanlardan ses sistemi için ses seviyesine, sürüş modu seçimine ve navigasyon ekranında yakınlaştırma ve uzaklaştırmaya kadar çok işlevli özelliklere sahip.
İlgili kadrana basıldığında modlar arasında geçiş de yapılabiliyor.
SIMPLY CLEVER ÖZELLİKLER
Skoda'da ayrıca vites seçici Mercedes tarzı olarak direksiyon kolonuna taşınmış.
Bu sayede orta konsolda ekstra saklama alanı için yer açılmış. Hava menfezleri artık şık bir şekilde gösterge paneli tasarımına entegre edilmiş.
Kapı panellerine gizlenmiş şemsiyeler gibi markanın mevcut 'Simply Clever' özellikleriyse hâlâ mevcut.
2024 SKODA SUPERB BOYUTLARI
Yeni Skoda Superb, MQB evo platformunun revize edilmiş bir versiyonu üzerine oturuyor.
Skoda, VW tarafından yeni Passat için ödünç alınan şasinin geliştirilmesi görevinin kendisine ait olduğunu vurguluyor.
Uzunluk ve dingil mesafesinde hafif bir artış var, bu da zaten geniş olan iç mekânda daha da fazla alan açıyor. Hatta Superb station'ın bagaj hacmi 660 litreden 690 litreye çıkmış.
VW Passat'ta da aynı bagaj hacmi sunuluyor.
2024 SKODA SUPERB DİZEL
Bu nesilde saf elektrikli Superb olmayacak, bunun yerine VW Grubu'nun en yeni nesil içten yanmalı motorları bulunacak.
Dizelin popülaritesi azalmış olsa da 148 hp veya 192 hp'lik iki adet 2.0 litrelik dizel seçeneği mevcut.
2024 SKODA SUPERB 1.5 TSI
Benzinli güç ise üç şekilde sunuluyor. 2.0 litrelik turboşarjlı ünite 204 hp veya 265 hp güç üretiyor.
İlk kez sunulan plug-in hibrit versiyonda ise 25.7kWh batarya ile eşleştirilmiş 148 bg'lik 1.5 litrelik TSI benzinli motor bulunuyor.
Skoda, ekstra batarya boyutunun eski hibrit versiyonun 70 km olan maksimum menzilini artırarak 100 km civarında saf elektrik menzil sağlayacağını ifade ediyor.
SKODA SUPERB NE ZAMAN ÇIKIYOR?
Superb'ün 2024 yılının başlarında satışa sunulması ve yakın zamanda tanıtılan ikinci nesil Kodiaq SUV'a katılması bekleniyor.
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