BMW, Mini ve Rolls-Royce, Tesla'ya boyun eğdi: 2025'ten itibaren...

BMW Group ABD ve Kanada'da Tesla'nın NACS şarj standardını kullanacağını açıkladı. Alman otomobil üreticisi 2025'in başından itibaren Supercharger ağına erişebilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 16:49
BMW, Mini ve Rolls-Royce, Tesla'ya boyun eğdi: 2025'ten itibaren...
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BMW Group bugün yaptığı açıklamada, Kuzey Amerika'da sattığı elektrikli ve elektrikli araçlarda Tesla tarafından desteklenen Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) fiş stilini benimseyecek otomobil üreticileri arasına katıldığını duyurdu.

Bu açıklama 2025'in başlarından itibaren BMW, Mini ve Rolls-Royce tarafından satılan araçların fabrikadan Tesla araçlarıyla aynı şarj istasyonlarını kullanabilecek şekilde çıkacağı anlamına geliyor.

Buna ek olarak, araç ekranları aracılığıyla Supercharger konumlarını bulabilecekler ve araç sahipleri markalarının uygulaması aracılığıyla ilgili ödemeleri yapabilecekler.

'GÜVENİLİR VE HIZLI ŞARJ'

BMW Kuzey Amerika Başkanı ve CEO'su Sebastian Mackensen konu üzerine şöyle konuştu: 

"Altı adet tamamen elektrikli BMW, MINI ve Rolls-Royce modelinin ABD pazarında satışa sunulması ve daha fazlasının gelecek olmasıyla birlikte, sürücülerimizin güvenilir ve hızlı şarja kolay erişimini sağlamak en önemli önceliğimizdir.

Bu anlaşma, elektrifikasyon yolunda ilerlerken müşterilerimiz için şarj seçeneklerini genişletmeye yönelik uzun süredir devam eden çabalarımızın en sonuncusudur."

Karar sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da satılan araçları etkiliyor.

Avrupa'da, Kombine Şarj Sistemi (CCS) tarzı fiş, müşteri rahatlığı için kullanımı zorunlu olduğu için otomobil üreticisi tarafından kullanılmaya devam edecek.

TESLA LİDERLİĞİ

BMW Group, yakın gelecekte elektrikli araçları için NACS fişini benimsemeyi planlayan birçok rakibine ve yavaş yavaş büyüyen otomobil üreticilerinin çoğunluğuna katılıyor.

Ford, GM, Rivian, Volvo, Mercedes, Nissan, Jaguar, Hyundai Group ve daha fazlası katılmadan önce şarj standardını benimseyeceğini açıklayan otomobil üreticileriydi.

NACS fişi, Tesla'nın EV alanındaki erken liderliği sayesinde ABD ve Kanada'da bir başlangıç yaptı.

Basit şarj bağlantı noktalarının da son derece güvenilir olduğu kanıtlandı.

BMW, NACS fişini benimseme kararının, Kuzey Amerika'da ortak bir girişim şarj ağı başlatan altı otomobil üreticisinden oluşan bir ekibe katılma kararından bağımsız olduğunu ifade etti.

Şirket yakın gelecekte 30 bin yeni şarj cihazına sahip olmayı ve hem NACS hem de CCS fişlerini kullanmayı planlıyor.


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