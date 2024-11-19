Chery Arrizo 8 PHEV 1400 Km’lik menzili ile dikkat çekiyor...

Yayınlanma: 19.11.2024 - 12:49

Güncelleme: 19.11.2024 - 12:49

Chery, yeni enerjili çevre dostu ürünleriyle öne çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda Chery, “Arrizo 8 Estetik Yolculuk: Dünya Genelindeki En İyi 8 Görkemli Göl Koleksiyonu” başlıklı keşif kampanyası ile Meksika ve Kazakistan’ın ardından doğal güzelliğin cenneti ve nesli tükenmekte olan vahşi yaşam için bir sığınak niteliğini taşıyan Çin'in en büyük tatlı su kaynağı Poyang Gölü’ne eşsiz bir yolculuk gerçekleştirdi.

Bu yolculuk doğanın güzelliğini gözler önüne sererken aynı zamanda Arrizo 8'in üstün performansını gösteren bir vitrin niteliği taşıyor.

CHERY ARRIZO 8 PHEV ELEKTRİKLİ MENZİL

Arrizo 8 PHEV, tam şarj ve depoyla 1400 km'yi aşan toplam menziliyle uzun yolculukları zahmetsizce gerçekleştiriyor. Arrizo 8 PHEV’in kullanıma sunduğu 127 km tamamen elektrikli sürüş menzili ise yalnızca elektrikli modda, günlük işe gidip gelme gereksinimlerini büyük oranda karşılamaya yetiyor.

Arrizo 8 PHEV'in 3.3 kW’lık harici güç kaynağı, bu sakin kamp alanında rahatlamak için büyüleyici ve geleneksel bir alan yarattı. Bu yolculukta Arrizo 8 PHEV sadece bir ulaşım aracı olmakla kalmadı, dünyadaki yeni yerleri keşfetmek ve hayatın tadını çıkarmak konusunda da güvenilir bir yol arkadaşı olarak öne çıktı.