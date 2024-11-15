BYD'ye yılsonuna kadar iki model daha katılacak: BYD Seal ve BYD Han da geliyor...
Çinli BYD Manisa'da fabrika açma kararının ardından Türkiye'deki ürün yelpazesini genişletiyor. BYD bugün satışa sunduğu iki yeni modeli ile ürün gamında toplam model sayısını 4'e çıkarırken önümüzdeki ay iki yeni modelin daha Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. İşte ayrıntılar...
BYD Türkiye'ye yatırım yapma kararının ardından Çin'den ithal edilen araçlardan ek gümrük vergisi muafiyetine yönelik gümrük vergisi düzenlemesine gidildi.
Bu düzenlemenin ardından markanın Çin'de üretip Türkiye'de satacağı araçların ek vergiden muafiyet kapsamına girmesi uzun süre beklendi. Bugün ise yüzde 40'lık ek gümrük vergisinden muaf olan marka iki yeni modelini Türkiye'de satışa sundu. Kısa süre önce BYD'nin Seal ve Dolphin modeli Türkiye'de görüntülenirken bugün satışa sunulan Dolphin ve Seal U EV'nin ardından yeni gelecek modeller de belli oldu.
BYD'nin 4'e çıkan ürün gamına önümüzdeki ay BYD Seal ve BYD Han'ın da eklenmesi bekleniyor.
BYD Seal D sınıfında yer alan sedan modelken Han ise E segmentinde konumlanıyor.
BYD Seal ve BYD Han'ın fiyatları aralık ayında açıklanacakken modellerin özellikleri ise şöyle...
BYD SEAL
Motor tipi: Hibrit veya elektrikli
Menzil: 121-700 km (elektrikli menzil)
Motor Gücü: 197-530 bg
BYD HAN
Motor tipi: Hibrit veya Elektrikli
Menzil: 121-715 km (elektrikli menzil)
Motor Gücü: 197-517 bg
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