Chery'nin yenilenen modelleri tanıtıldı: İşte yeni Chery Tiggo 7 ve Tiggo 8'e dair tüm ayrıntılar...

Chery, tamamen yenilenen Tiggo 7 ve Tiggo 8 modellerini Türkiye’de ilk kez TOSFED İstanbul Park’ta basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirdiği bir test sürüşü etkinliğinde tanıttı. Etkinlikte katılımcılar, her iki modelin tasarım, teknoloji ve sürüş özelliklerini pist ve yol koşullarında inceleme fırsatı buldu.

CHERY TÜRKİYE’DEN BÜYÜME VE KULLANICI VERİLERİ

Etkinliğin açılışında konuşan Chery Türkiye Kurucu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahu Turan, markanın global ölçekte 18 milyon kullanıcıya ulaştığını ve Çin’den uluslararası pazarlara yapılan ihracatın 5 milyon adedi geçtiğini hatırlatarak Türkiye’deki kullanıcı sayısının 130 bine yaklaştığını belirtti. Turan, bu kullanıcıların büyük bölümünü TIGGO model ailesinin oluşturduğunu ifade etti.

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak ise, markaya yönelik ilginin sürdüğünü belirterek 12 milyona yakın kişinin Chery’yi dijital olarak araştırdığını, yaklaşık 400 bin kişinin ise showroomları ziyaret ettiğini söyledi. Özocak, 56 bayi ile Türkiye’nin yüzde 93’üne hizmet verebildiklerini ve SUV segmentinde talebin güçlü olduğunu vurguladı.

TİGGO 7: YENİLENEN TASARIM VE GELİŞTİRİLMİŞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

C-SUV segmentindeki yeni Tiggo 7, yenilenen gövde tasarımı ve teknoloji odaklı donanımlarıyla dikkat çekiyor. Modelde yüzen tavan tasarımı, LED aydınlatmalar, 19 inç jantlar ve markanın çevresel algı kabiliyetini artırdığını belirttiği 540° görüş destek sistemi bulunuyor.

Araç ayrıca 24,6 inç birleşik dijital ekran, adaptif hız sabitleyici, otomatik acil frenleme, şerit takip asistanı ve arka çapraz trafik freni gibi 19 farklı ADAS sürüş destek sistemiyle donatılıyor.

TİGGO 8: 7 KOLTUKLU YAPI VE GÜNCELLENMİŞ TEKNOLOJİ

Markanın Türkiye’deki amiral gemisi konumundaki 7 koltuklu yeni Tiggo 8, dördüncü nesliyle birlikte tasarım ve teknolojide çeşitli iyileştirmelerle sunuluyor. Modelde ilk kez tamamen elektrikli, masaj, ısıtma ve havalandırma fonksiyonlarına sahip bir ön yolcu koltuğu yer alıyor.

15,6 inç dokunmatik ekran, güncellenmiş arayüz, yeni nesil işlemci ve geliştirilmiş 540° çevre görüş sistemi aracın öne çıkan yenilikleri arasında bulunuyor. Ayrıca sürücü dikkat uyarısı, çocuk varlığı algılama ve akıllı uzun far kontrolü gibi ek güvenlik özellikleri de sunuluyor.

MOTOR VE SÜRÜŞ PERFORMANSI

Her iki modelde de Chery tarafından geliştirilen 1.6 litrelik TGDI motor ve GETRAG üretimi 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kullanılıyor. Motor 145 HP güç ve 275 Nm tork değerleri sunuyor. Şanzıman, verimlilik odaklı yapısıyla dikkat çekiyor.

EURO NCAP GÜVENLİK SONUÇLARI

Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleri, Euro NCAP testlerinden beş yıldızlı güvenlik derecesi aldı. Modellerin gövde yapısının yüzde 60’tan fazlası yüksek dayanımlı çelikten oluşurken, kritik bölgelerde sıcak şekillendirilmiş çelik kullanıldığı bildirildi.

CHERY FİYAT LİSTESİ