Chery, satış rekorlarıyla 2024’e damga vurdu! Kasım ayında yüzde 32 artış

Yayınlanma: 12.12.2024 - 16:23

Güncelleme: 12.12.2024 - 16:31

Çin’in en büyük otomotiv üreticilerinden Chery, küresel pazarlardaki istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Kasım ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,2’lik artışla 280 bin 463 adetlik satış hacmine ulaşan Chery Group, aylık satış rekorunu yeniledi. Chery, yalnızca Kasım ayında 164 bin 225 adet araç satarak dikkatleri üzerine çekti. Bu başarı, markanın 2024 boyunca süregelen yükselişinin bir devamı niteliğinde.

Ocak-Kasım 2023 döneminde Chery, toplamda 2 milyon 305 bin 411 adet araç satarak geçen yılın aynı dönemine göre %38,4’lük bir büyüme elde etti. Marka, 11 aylık süreçte ise %31,2’lik artışla toplam 1 milyon 443 bin 55 araç satışı gerçekleştirdi. Özellikle Tiggo 7 modelinin 1 milyonuncu ihracatını yapması, Chery'nin küresel pazarlardaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

CHERY’NİN KÜRESEL STRATEJİSİ

Chery, “Çin'de, Dünya İçin” geliştirme felsefesiyle küresel pazar ihtiyaçlarına uyum sağlayan ürünler geliştirmeye odaklanıyor. Yerel düzenlemelere uygun, yüksek rekabet gücüne sahip modelleriyle dikkat çeken marka, “Bir yerde, bir yer için” stratejisiyle bölgesel kalkınmaya da katkı sağlıyor.

MADALYA VE ÖDÜLLER

Kasım ayında Sri Lanka'da düzenlenen 49. Uluslararası Kalite Kontrol Çevreleri Sözleşmesi'nde (ICQCC), Chery’nin Optimize QC ekibi, 14 ülke ve bölgeden 596 ekip arasından sıyrılarak “Altın Ödül” kazandı. Bu ödül, Chery'nin uluslararası bilinirliğini artıran “kaliteli Chery” stratejisinin bir parçası olarak öne çıktı.

'YENİ HEDEFLER'

Chery, inovasyona dayalı üretim anlayışı ve müşteri odaklı hizmetleriyle 2024 yılında da hedeflerini büyütmeye devam ediyor. Fortune’un “En Çok Hayranlık Duyulan Çinli Şirketler” listesinde yer almayı başaran marka, küresel pazarlarda daha fazla kullanıcıya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.