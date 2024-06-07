Otomobil renk seçimindeki 20 yıllık değişim! İşte en çok tercih edilen renkler: Her 5 modelden 4'ü...

Yeni araba alıcılarının, renkli boya şemalarına sahip araç sipariş etmeye çok az ilgi gösterdiği ortaya çıktı. ABD'de yapılan araştırma 20 yıl içinde olan değişimi gözler önüne serdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2024 Cuma, 14:28
Otomobil renk seçimindeki 20 yıllık değişim! İşte en çok tercih edilen renkler: Her 5 modelden 4'ü...

2023 yılında ortalama yeni bir araba fabrikadan 6,7 renk seçeneğiyle satışa sunuluyordu. Ancak yapılan tercihlerin yüzde 80'i aynı renk grubuna aitti. 

Otomobil renk seçimindeki 20 yıllık değişim! İşte en çok tercih edilen renkler: Her 5 modelden 4'ü...

MAVİ, KIRMIZI, YEŞİL

Yeni bir araba için gri tonlamalı olmayan en popüler renk mavi oldu. Bu rengi ise kırmızı, yeşil ve turuncu takip ediyordu.

Otomobil renk seçimindeki 20 yıllık değişim! İşte en çok tercih edilen renkler: Her 5 modelden 4'ü...

Ancak bu renkler o kadar az tercih ediliyor ki renkli arabaları artık etrafta görmekte zorlanıyoruz.

Otomobil renk seçimindeki 20 yıllık değişim! İşte en çok tercih edilen renkler: Her 5 modelden 4'ü...

GRİ TONLAR HÂKİM

Yeni bir araştırma, arabaların eskisinden çok daha az renkli olduğunu ve gri tonlamalı renklerin sektöre hâkim olduğunu ortaya çıkardı.

Otomobil renk seçimindeki 20 yıllık değişim! İşte en çok tercih edilen renkler: Her 5 modelden 4'ü...

YÜZDE 60'TAN 80'E ÇIKTI

iSeeCars, ABD'de 2004 model yılında gri tonlamalı arabaların pazarın yüzde 60,3'ünü oluşturduğunu açıkladı. 2023'te ise siyah, beyaz, gümüş ve gri tonları artık satılan tüm yeni arabaların yüzde 80'ini oluşturuyor. Bu, daha canlı renklere sahip otomobilseverler için üzücü bir haber.

Otomobil renk seçimindeki 20 yıllık değişim! İşte en çok tercih edilen renkler: Her 5 modelden 4'ü...

4 ARAÇTAN 1'İ BEYAZ

Çalışma, dört 'gri tonlamalı' renk arasında en popüler olanın beyaz olduğunu ve 2004'te satılan tüm yeni arabaların % 15,6'sına kıyasla 2023'te satılan tüm yeni arabaların % 27,6'sını oluşturduğunu ortaya koydu. 

Otomobil renk seçimindeki 20 yıllık değişim! İşte en çok tercih edilen renkler: Her 5 modelden 4'ü...

SİYAH RENK

Siyah, %22'lik payla yükselişte ve ikinci en popüler renk. Yirmi yıl önceyse siyah tercihi %14'tü. 

Otomobil renk seçimindeki 20 yıllık değişim! İşte en çok tercih edilen renkler: Her 5 modelden 4'ü...

GÜMÜŞ GRİ DÜŞTÜ

Gri %21,3'lük payla üçüncü sırada yer alırken, ayrıca satılan tüm yeni arabaların %9,1'i gümüş gri renginde. Fakat ilginç bir şekilde, gümüş renkli yeni araçların oranı 2004'ten bu yana %52,2 oranında düştü.

Otomobil renk seçimindeki 20 yıllık değişim! İşte en çok tercih edilen renkler: Her 5 modelden 4'ü...

RENK SEÇENEKLERİ AZALDI MI?

Bunun sorumlusu diğer renklerin bulunabilirliğinin azalması değil. Aslında, 2023'teki ortalama yeni modeller 6,7 ​​renk seçeneğine sahipken, 2004'teki ortalama model 7,1 renk seçeneğine sahipti. 

Otomobil renk seçimindeki 20 yıllık değişim! İşte en çok tercih edilen renkler: Her 5 modelden 4'ü...

'RENKLİ ARABALARIN NESLİ TÜKENİYOR'

iSeeCars yönetici analisti Karl Brauer, "Renkli arabalar nesli tükenmekte olan bir tür gibi görünüyor" dedi ve ardından şöyle devam etti:

Otomobil üreticileri tarafından sunulan çeşitli renk paletlerine rağmen, bugün çok daha az gri tonlamalı olmayan araba satılıyor. Son 20 yılda pazar paylarının yarısını kaybettiler ve önümüzdeki 20 yıl içinde daha da nadir hale gelebilirler.

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