Otomobil renk seçimindeki 20 yıllık değişim! İşte en çok tercih edilen renkler: Her 5 modelden 4'ü...
Yeni araba alıcılarının, renkli boya şemalarına sahip araç sipariş etmeye çok az ilgi gösterdiği ortaya çıktı. ABD'de yapılan araştırma 20 yıl içinde olan değişimi gözler önüne serdi.
2023 yılında ortalama yeni bir araba fabrikadan 6,7 renk seçeneğiyle satışa sunuluyordu. Ancak yapılan tercihlerin yüzde 80'i aynı renk grubuna aitti.
MAVİ, KIRMIZI, YEŞİL
Yeni bir araba için gri tonlamalı olmayan en popüler renk mavi oldu. Bu rengi ise kırmızı, yeşil ve turuncu takip ediyordu.
Ancak bu renkler o kadar az tercih ediliyor ki renkli arabaları artık etrafta görmekte zorlanıyoruz.
GRİ TONLAR HÂKİM
Yeni bir araştırma, arabaların eskisinden çok daha az renkli olduğunu ve gri tonlamalı renklerin sektöre hâkim olduğunu ortaya çıkardı.
YÜZDE 60'TAN 80'E ÇIKTI
iSeeCars, ABD'de 2004 model yılında gri tonlamalı arabaların pazarın yüzde 60,3'ünü oluşturduğunu açıkladı. 2023'te ise siyah, beyaz, gümüş ve gri tonları artık satılan tüm yeni arabaların yüzde 80'ini oluşturuyor. Bu, daha canlı renklere sahip otomobilseverler için üzücü bir haber.
4 ARAÇTAN 1'İ BEYAZ
Çalışma, dört 'gri tonlamalı' renk arasında en popüler olanın beyaz olduğunu ve 2004'te satılan tüm yeni arabaların % 15,6'sına kıyasla 2023'te satılan tüm yeni arabaların % 27,6'sını oluşturduğunu ortaya koydu.
SİYAH RENK
Siyah, %22'lik payla yükselişte ve ikinci en popüler renk. Yirmi yıl önceyse siyah tercihi %14'tü.
GÜMÜŞ GRİ DÜŞTÜ
Gri %21,3'lük payla üçüncü sırada yer alırken, ayrıca satılan tüm yeni arabaların %9,1'i gümüş gri renginde. Fakat ilginç bir şekilde, gümüş renkli yeni araçların oranı 2004'ten bu yana %52,2 oranında düştü.
RENK SEÇENEKLERİ AZALDI MI?
Bunun sorumlusu diğer renklerin bulunabilirliğinin azalması değil. Aslında, 2023'teki ortalama yeni modeller 6,7 renk seçeneğine sahipken, 2004'teki ortalama model 7,1 renk seçeneğine sahipti.
'RENKLİ ARABALARIN NESLİ TÜKENİYOR'
iSeeCars yönetici analisti Karl Brauer, "Renkli arabalar nesli tükenmekte olan bir tür gibi görünüyor" dedi ve ardından şöyle devam etti:
“Otomobil üreticileri tarafından sunulan çeşitli renk paletlerine rağmen, bugün çok daha az gri tonlamalı olmayan araba satılıyor. Son 20 yılda pazar paylarının yarısını kaybettiler ve önümüzdeki 20 yıl içinde daha da nadir hale gelebilirler.”
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