Otomobil renk seçimindeki 20 yıllık değişim! İşte en çok tercih edilen renkler: Her 5 modelden 4'ü...

'RENKLİ ARABALARIN NESLİ TÜKENİYOR'

iSeeCars yönetici analisti Karl Brauer, "Renkli arabalar nesli tükenmekte olan bir tür gibi görünüyor" dedi ve ardından şöyle devam etti:

“Otomobil üreticileri tarafından sunulan çeşitli renk paletlerine rağmen, bugün çok daha az gri tonlamalı olmayan araba satılıyor. Son 20 yılda pazar paylarının yarısını kaybettiler ve önümüzdeki 20 yıl içinde daha da nadir hale gelebilirler.”