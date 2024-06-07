Nissan haziran ayına özel kampanyaları duyurudu: Qashqai'de 240 bin TL indirim!
Nissan Türkiye, gelişmiş güvenlik teknolojilerini (GSR2) içeren yeni modellerinde haziran ayına özel kampanyalar sunuyor. Yeni Nissan Juke 1 milyon 409 bin 900 TL'den başlıyor. Qashqai modelinde ise 240 bin TL'ye varan indirim uygulanıyor.
Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, markanın en çok satılan modeli Qashqai'nin haziran ayı kampanyasında farklı donanım seviyelerine göre nakit alım desteği sunuluyor.
NISSAN QASHQAI HİBRİT
Nissan Qashqai'nin hafif hibrit ve e-POWER modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında, hafif hibrit Nissan Qashqai'nin Designpack versiyonunda 150 bin lira nakit alım ayrıcalığı, hafif hibrit Skypack versiyonunda ise 150 bin lira nakit alım desteği ve 300 bin liraya 12 ay yüzde 2,59 faiz imkânı sunuluyor. Hafif hibrit Qashqai'nin en üst versiyonu olan Platinum Premium'da ise 200 bin lira nakit alım desteği sunuluyor.
NISSAN QASHQAI E-POWER
Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan elektrikli sürüş deneyimi ile 1018 kilometreye kadar menzil sunan e-POWER teknolojisine sahip Qashqai e-POWER'ların haziran ayı kampanyasında nakit alım fırsatları sunuluyor.
240 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM
Qashqai e-POWER'ın Designpack, Skypack ve Black Edition donanım seçeneklerinde 150 bin lira e-POWER Qashqai'nin en üst donanım seviyesi olan Platinum Premium'da ise 240 bin lira nakit alım fırsatı müşterilere sağlanıyor.
NISSAN JUKE
Yeni Nissan Juke 1 milyon 409 bin 900 liradan başlayan fiyatlar ve lansmana özel kampanya seçenekleriyle sınırlı süre için Nissan yetkili satıcılarındaki yerini aldı. Juke'un lansmana özel kampanyasında 100 bin nakit alım desteği ve 240 bin liraya 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi imkanı bulunuyor.
NISSAN GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ
Nissan Türkiye, GSR2'nin zorunlu kıldığı standart olan gelişmiş güvenlik teknolojilerini müşterileri ile buluşturuyor. Tüm bu teknolojik gereksinimlere ek olarak, Akıllı Hız Sabitleme sistemi, Akıllı Kör Nokta önleme sistemi de Nissan'ın ayrıca sunduğu gelişmiş sürüş destek sistemleri arasına katılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'den ikinci 'Akşener' açıklaması
- İznik'te hasat erken bitti: Kilosu 35 liraya düştü
- Evlenilecek en iyi 4 kadın burcu
- Belediye başkanına soruşturma!
- 'Taban, faturayı partiye keser'
- Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları
- Ekonomistten 'hazırlıklı olun' uyarısı...
- Erdoğan'ı üzecek son anket paylaşıldı
- 'Bu, ölüm fermanıdır!'
- Özgür Özel'den erken seçim açıklaması