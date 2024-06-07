Nissan haziran ayına özel kampanyaları duyurudu: Qashqai'de 240 bin TL indirim!

NISSAN QASHQAI HİBRİT

Nissan Qashqai'nin hafif hibrit ve e-POWER modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında, hafif hibrit Nissan Qashqai'nin Designpack versiyonunda 150 bin lira nakit alım ayrıcalığı, hafif hibrit Skypack versiyonunda ise 150 bin lira nakit alım desteği ve 300 bin liraya 12 ay yüzde 2,59 faiz imkânı sunuluyor. Hafif hibrit Qashqai'nin en üst versiyonu olan Platinum Premium'da ise 200 bin lira nakit alım desteği sunuluyor.