Renault'nun en uygun modelinde fiyat daha da düşüyor! İşte çıkış tarihi ve o ayrıntı...

'SİHİRLİ BİR DEĞNEK'

Renault'nun adı açıklanmayan ortağıyla işbirliği yapması, geçen yıl konsept olarak tanıtılan ve Renault CEO'su Luca de Meo tarafından “sürdürülebilir mobilite için sihirli bir değnek” olarak lanse edilen Twingo'nun yeniden doğuşunu geliştirmek için gereken maliyet ve zamanı azaltmayı amaçlıyor.