Renault'nun en uygun modelinde fiyat daha da düşüyor! İşte çıkış tarihi ve o ayrıntı...
Fiyatı ile pazara bomba gibi girmesi beklenen Renault'nun efsane modeli elektrikli Twingo Çin yardımıyla geliştiriliyor. Modelin çıkacağı tarih, beklenen fiyatı ve diğer ayrıntılar ortaya çıkıyor...
Yaklaşık 17 bin sterlin fiyat etiketiyle piyasaya çıkması planlanan tamamen elektrikli yeni Renault Twingo, Çinli bir mühendislik ortağının yardımıyla geliştiriliyor.
'SİHİRLİ BİR DEĞNEK'
Renault'nun adı açıklanmayan ortağıyla işbirliği yapması, geçen yıl konsept olarak tanıtılan ve Renault CEO'su Luca de Meo tarafından “sürdürülebilir mobilite için sihirli bir değnek” olarak lanse edilen Twingo'nun yeniden doğuşunu geliştirmek için gereken maliyet ve zamanı azaltmayı amaçlıyor.
Ayrıca Twingo'nun konseptten üretime sadece iki yıl içinde geçeceğini ve Çinli otomobil üreticilerinin hızına yetişeceğini duyuran kişi de oydu.
AMPERE TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR
Renault sözcüsü, yeni Twingo'nun geliştirilmesinin, Renault Grubu bünyesinde B ve C segmentleri için elektrikli araç tasarımı, mühendisliği ve üretimine adanmış ayrı bir şirket olan Ampere tarafından yürütüldüğünü açıkça belirtti.
Bu nedenle, yeni Twingo'nun tasarım süreci ve ileri mühendisliği Fransa'da yürütülüyor ve üretim başlangıçta planlandığı gibi Avrupa'da gerçekleştirilecek. Üretimin Avrupa'da yapılması Türkiye fiyatları açısından da olumlu bir durum. Keza Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen elektrikli otomobillere Gümrük Vergisi alınmıyor.
RENAULT TWINGO FİYATI
Modelin 2026 yılında satışa sunulması bekleniyor. Vergisiz olarak güncel kur ile yaklaşık 700 bin TL olması beklenen modelin vergiler ile Türkiye'de bugün satışa sunulması durumunda ise beklenen fiyat etiketi 925 bin TL civarında olacaktı.
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