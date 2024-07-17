Çin'in elektrikli araçları AB ülkelerini ikiye böldü!

Yayınlanma: 17.07.2024 - 16:41

Güncelleme: 17.07.2024 - 16:41

Oylama hakkında bilgi sahibi kaynaklar yaptıkları açıklamada, Avrupa Birliği hükümetlerinin, bağlayıcı olmayan ancak yine de etkili bir oylamada, Çin yapımı elektrikli araçların ithalatına yönelik AB tarifelerinin esası konusunda bölünmüş görüşlerini ortaya koyduklarını söyledi.

Blokun ticaret politikasını denetleyen Avrupa Komisyonu, haksız sübvansiyonlar olduğunu söylediği Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara %37,6'ya varan geçici vergiler koydu ve tavsiye niteliğindeki bir oylamada AB üyelerinin görüşlerini aldı.

11 ÜLKE ÇEKİMSER

Kaynaklar, bir düzine AB üyesinin tarifeler lehinde oy kullandığını, dördünün aleyhte oy verdiğini ve 11'inin de çekimser kaldığını söyledi.

Komisyon'un, AB'nin şimdiye kadarki en yüksek profilli ticaret davasında kesin vergilerle devam edip etmeyeceğine karar verirken bunu dikkate alması bekleniyor.

Soruşturmanın sonunda vergi uygulanması savunulursa, AB üyeleri arasında bağlayıcı bir oylama yapılacak ve AB nüfusunun %65'ini temsil eden 15 üye ülkenin nitelikli çoğunluğu karşı oy kullanmazsa vergi uygulanacak.

BATILI OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ

Tavsiye niteliğindeki oylamanın tekrarlanması halinde, tipik olarak beş yıl süreyle geçerli olacak kesin vergiler yürürlüğe girecektir.

Ancak çekimser oyların çokluğu, Komisyon'un ticaretin eşit şartlarda yapılması gerektiği yönündeki argümanlarının farkında olan ama aynı zamanda Çin ile bir ticaret savaşı riskini de göz önünde bulunduran pek çok AB üyesinin tereddütlerini yansıtıyor. Ayrıca Pekin geniş kapsamlı misilleme tehdidinde bulundu.

Geçen yıl satışlarının üçte birini Çin'de gerçekleştiren Alman otomobil üreticileri, AB'yi sadece BYD, Geely ve SAIC gibi Çinli üreticilere değil, aynı zamanda Tesla ve BMW gibi Batılı otomobil üreticilerinin Çin'de üretilen otomobillerine de uygulanacak olan gümrük vergilerini düşürmeye çağırdı.

Hükümet kaynakları, oylamada Fransa, İtalya ve İspanya'nın tarifeleri desteklediğini, Almanya, Finlandiya ve İsveç'in ise çekimser kaldığını söyledi.

Bir Alman kaynak çekimser kalmalarının Komisyon ile “kritik dayanışma” ruhu içinde olduğunu söyledi. Bir büyükelçilik yetkilisi Finlandiya'nın, tüm Avrupalı otomobil üreticilerinin önlemleri desteklemediği göz önüne alındığında, bunun AB'nin çıkarlarına uygun olup olmadığı konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.

İsveç Ticaret Bakanı Johan Forssell, Komisyon ve Çin arasında bir çözüm bulmak için kurulacak diyaloğun çok önemli olduğunu söyledi.

KESİN KARAR TARİHİ

Komisyon soruşturmasını üç ay daha sürdürecek.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa göre, Avrupa Komisyonu bir uzlaşma işareti olarak BMW'nin Çin yapımı elektrikli Mini'si ve Volkswagen'in Cupra Tavascan'ı için daha düşük bir tarifeyi değerlendirebileceğinin sinyalini verdi.