Çinliler kalitede de iddialı: İspatı için Jaecoo C8'e göz atın...

Yayınlanma: 11.10.2023 - 14:20

Güncelleme: 11.10.2023 - 14:20

Bu yıl ilk defa Doha-Katar’da düzenlenen Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda Chery Group’un premium markası Jaecoo, J8’in dünya lansmanını yaptı. Jaecoo J8’in, markanın tasarım, kabin donanımları, akıllı teknolojileri ve performansı açısından başyapıtı niteliğinde olduğu vurgulanıyor.

Üstün arazi yetenekleriyle de donatıldığı iddia edilen J8, Jaecoo’nun sürekli gelişimiyle “Off-road SUV” alanında yeni bir pazara öncülük etmesi ve kullanıcılar için en üst düzey seyahat deneyiminin kapılarını aralaması anlamında büyük bir önem taşıyor. Premium bir markaya yakışacak biçimde şelale tarzındaki ön ızgara tasarımıyla Jaceoo J8, ilk bakıştan itibaren yüksek kalite algısını yansıtıyor. Jaecoo J8’in genel olgun tarzı; gövde boyunca uzanan keskin omuz çizgisinde, doğal ışığın yumuşak vuruşlarıyla aracın hatlarını göstererek, benzersiz sanatsal derinlikle dolu, özgün bir gücü ifade ediyor.

JAECOO J8 İÇ MEKÂN

Jaecoo J8’in kabin tasarımında ise abartıdan uzak premium şıklık sergileniyor. Koltukları büyük oranda Nappa deriyle kaplı olan SUV, böylece yolculara sadece rahat bir seyahat deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha ferah bir atmosfer de sunuyor. Tamamı mat siyah geyik derisinden tavan döşemesi, sadece son derece konforlu bir his vermekle kalmıyor, aynı zamanda ses emilimini de geliştirerek kabin yalıtımına katkı sağlıyor. TOM yapımı suni ahşap, doğal ahşabın görsel dokusunu ve dokunma hissini bir araya getirerek, zarafet oluşturuyor.

JAECOO J8 DONANIM SEVİYESİ

Yeni model, tasarım yaklaşımını gelişmiş teknolojiyle harmanlayarak samimi bir ortam sunuyor. Kabin, 24,6 inçlik ultra akıllı kavisli ekran, özel 14 hoparlörlü SONY ses sistemi ve 255 renkli, şelale tarzı ritmik ortam aydınlatması ile donatılıyor. Sürüş sırasında kullanıcılar, “540 stereo” isimli süper-hassas klima sistemiyle iklimlendirme ayarlarına kavuşuyor. Her sıradaki yolcu, hava sıcaklığını kendi tercihine göre ayarlayabiliyor. “C-PURE Kübik Kabin Teknolojisi”nin de katkısıyla, ferah ve konforlu bir sıcaklık sağlanarak otomobilin içindeki havanın daha taze ve sağlıklı olması sağlanıyor.

JAECOO J8 SÜRÜŞ MODLARI

Çinli SUV, 7 temel sürüş senaryosuna kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. Her senaryoya uygun, akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, güç aktarımını sağlıyor. CDC manyetik yükseklik ayarlı süspansiyonuyla Jaecoo J8; aracın yüksekliğini farklı yükler ve yol koşullarına göre ayarlayabiliyor, konforu yol tutuş özellikleriyle birleştirebiliyor. Eşzamanlı olarak off-road tutkunlarına da dengeli bir arazi sürüş keyfi yaşatabiliyor.

JAECOO J8 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Jaecoo J8'in ilk olarak Şubat 2024’te yollara çıkması bekleniyor.