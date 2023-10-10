Isuzu D-Max 48 saat sonra bayilerde: Başlangıç fiyatı 500 bin lira!

Teknik ÖZELLİKLER

İki adet dört silindirli turbo dizel seçeneği de dahil olmak üzere, güç aktarma organları dizisi makyajlı modele göre değişmemiş görünüyor. 1.9 litrelik motor 148 hp (110 kW / 150 PS) ve 350 Nm (258 lb-ft) tork üretirken, daha güçlü 3.0 litrelik ünite 187 hp (140 kW / 190 PS) ve 450 Nm (332 lb-ft) güç üretiyor. Versiyona bağlı olarak güç, 6 vitesli manuel veya 6 vitesli otomatik vites aracılığıyla arkaya (2WD) veya dört tekerleğe (4WD) iletiliyor.

Motorların aynı kalmasına rağmen, pick-up'ın değiştirilen elektronik aksam sayesinde daha iyi 4×4 sürüş performansı sunduğu söyleniyor. Daha spesifik olarak, çekiş kontrolü elektronik arka diferansiyel kilidi etkinleştirildiğinde genişletilirken, daha zorlu arazi senaryolarında frenleme ve motor RMP'sini kontrol ederek sürücülere yardımcı olan yeni bir "engebeli arazi modu" da eklenmiş.