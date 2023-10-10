Isuzu D-Max 48 saat sonra bayilerde: Başlangıç fiyatı 500 bin lira!
Isuzu D-Max 48 saat sonra bayilerde olacak. Başlangıç fiyatı ise vergilerle birlikte 500 bin lira...
Isuzu D-Max yeni stil ve teknik yükseltmelerle geri dönüyor. Makyajlanan pick-up Tayland'da tanıtıldı. 2 gün içinde çıkacak modelin fiyatı ve teknik özellikleri belli oldu.
Isuzu'nun üçüncü nesil orta boy pick-up'ı D-Max, ilk çıkışından dört yıl sonra makyajlandı.
Isuzu, yeniden tasarlanan dış görünümü, kabin içinde daha fazla teknoloji, yeni bir engebeli arazi modu ve güvenlik iyileştirmeleri içeren makyajlı D-Max'i Tayland'da tanıttı. Otomobil üreticisi ayrıca Avrupa pazarı için ilk olarak Tayland'da üretilecek bir elektrikli pick-up planlarını da açıkladı.
Isuzu D-Max, üçüncü nesil modelin ekim 2019'da piyasaya sürülmesinden tam dört yıl sonra güncelleniyor. Ford Ranger ve Toyota Hilux'un rakibi eskisinden daha modern görünüyor.
Değişiklikler, 3D görünümlü yeniden tasarlanmış bir ızgara, yeni bir çift far (yüksek özellikli donanımlarda Bi-Led teknolojisi) ve yanlarda hava perdeleri bulunan ince ayarlanmış tampon girişleri içeren ön tarafa odaklanıyor. Pick-up ayrıca daha büyük bir entegre spoylere ve revize edilmiş arka lamba grafiklerine sahip yeni bir bagaj kapağından da yararlanıyor.
UZAKTAN ÇALIŞTIRMA
İçeride, gösterge paneli yeni döşeme seçenekleri ve yükseltilmiş teknolojiyle de olsa tanıdık görünüyor. Yeni dokunmaya duyarlı düğmeler/kısayollar ve ses seviyesi ve ayar için fiziksel düğmeler içeren bilgi-eğlence sistemi için 9 inçlik dokunmatik ekran, 7 inçlik dijital gösterge paneli ile birleştirilmiş. Isuzu, ön ve arka yolcular için USB-C bağlantı noktaları ve uzaktan motor çalıştırma işlevine sahip yeni bir anahtar ekledi.
Teknik ÖZELLİKLER
İki adet dört silindirli turbo dizel seçeneği de dahil olmak üzere, güç aktarma organları dizisi makyajlı modele göre değişmemiş görünüyor. 1.9 litrelik motor 148 hp (110 kW / 150 PS) ve 350 Nm (258 lb-ft) tork üretirken, daha güçlü 3.0 litrelik ünite 187 hp (140 kW / 190 PS) ve 450 Nm (332 lb-ft) güç üretiyor. Versiyona bağlı olarak güç, 6 vitesli manuel veya 6 vitesli otomatik vites aracılığıyla arkaya (2WD) veya dört tekerleğe (4WD) iletiliyor.
Motorların aynı kalmasına rağmen, pick-up'ın değiştirilen elektronik aksam sayesinde daha iyi 4×4 sürüş performansı sunduğu söyleniyor. Daha spesifik olarak, çekiş kontrolü elektronik arka diferansiyel kilidi etkinleştirildiğinde genişletilirken, daha zorlu arazi senaryolarında frenleme ve motor RMP'sini kontrol ederek sürücülere yardımcı olan yeni bir "engebeli arazi modu" da eklenmiş.
2024 D-Max'in satışlarının 12 Ekim'de Tayland'da başlaması ve diğer küresel pazarların da bunu kademeli olarak takip etmesi planlanıyor. Fiyatlar en ucuz normal kabin 2 kapılı ve 2WD versiyon için 14 bin 550 dolardan (403 bin TL) başlıyor ve amiral gemisi 4 kapılı V-Cross 4×4 donanım ise 33 bin 875 dolara (938 bin TL) kadar çıkıyor.
Isuzu D-Max şu anda Asya, Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Orta Amerika, Güney Amerika ve Okyanusya'da 100'den fazla ülke ve bölgede satışa sunuluyor. Ancak Tayland, 2022'deki 340 bin küresel satıştan 180 binini oluşturarak pick-up için en güçlü pazar olmaya devam ediyor.
BEV Pick-up Geliyor
Makyajlı D-Max'in Bangkok'taki lansmanı sırasında Isuzu Başkanı ve COO'su Shinsuke Minami yeni bir tamamen elektrikli pikap planlarını açıkladı. Elektrikli pick-up Tayland'da üretilecek, ancak Isuzu diğer pazarlara sunma olasılıklarını incelemeden önce başlangıçta Avrupa'da satışa sunulacak. Ancak şirket tarihi ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.
İçten yanmalı motorlu pick-up'larda ÖTV yüzde 4 ve KDV yüzde 20 olarak uygulanıyor. 403 bin ile 938 bin lira arasında değişen fiyatlarla Tayland'da satışa sunulacak olan araç bu vergiler eklendiğinde 502 bin 944 lira ile 1 milyon 170 bin lira arasında değişecek.
NOT: Bu fiyatların içinde bayi kârı ve nakliye yoktur. Dolar/TL ise 27.71 olarak hesaplanmıştır.
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