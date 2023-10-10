Yerli üretim Volkswagen Transporter 2024 yılında yola çıkıyor
Volkswagen Türkiye'de üretmek istediği Transporter için Ford Otosan ile anlaştı. Üretim için Kocaeli'deki fabrika seçildi.
Volkswagen Transporter'ın Ford Transit'in kardeşi olacağı pek çok parçasının aynı olacağı ifade edildi.
Daha önce Citroen C-elysee ve Peugeot 301'deki ile benzer bir üretim söz konusu olacak.
Geçen yılın sonlarında Ford ve Volkswagen'in arasında işbirliği haberleri ortaya çıkmıştı.
2024 yılında satışa sunulması beklenen yeni Transporter'ın Ford Transit Custom ile aynı platform üzerine inşa edileceği kesinleşti.
Ayrıca bu otomobilin, iki, üç sıra koltuklu ve kargo taşımak için panelvan versiyonlara sahip olacağı da paylaşıldı.
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