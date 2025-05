Citroen 2025 satış hedefini açıkladı: Citroen C3'ün çıkış tarihini paylaştı!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 17:48

Citroen Türkiye Genel Müdürü Bora Duran markanın Türkiye hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu. Duran, 2025'te toplam satış hedeflerinin 72 bin olduğunu belirterek, ''Bu adedin yüzde 35'inin, yani yaklaşık 25 bin adedinin hafif ticari araç tarafından gelmesini planlıyoruz. Dolayısıyla 2024'e göre markamız özelinde yaklaşık 11 bin adetlik bir artış öngörüyoruz. Bu da aslında yeni eklenen yeni modellerin bize sağlayacağı katkı olacak'' dedi.

Duran, Citroen'in 2024 sonuçlarını değerlendirerek, markanın geleceğine ilişkin hedeflerini paylaştı.

Geçen yılın Türkiye otomotiv sektörü açısından her anlamda çok dinamik bir yıl olduğunu dile getiren Duran, 2024'ün 6 ay 6 bin kilometre, GSR 2 gibi regülasyonel ve birçok ekonomik gelişmenin yaşandığı bir yıl olduğunu söyledi.

Duran, ''Hem salgın sonrası tedarik zincirinde bir istikrar sağlandı hem vergisel teşviklerle uygun araçların satışa sunulmasıyla pazar çeşitlendi. Sıfır kilometre araç fiyatlarında kampanyalar, ikinci el araç fiyatlarındaki artışı aslında sınırlı bıraktı. 2024'te Çin merkezli markaların Türkiye pazarında oyuna girmesi ve Türkiye'de fabrika kurma kararı alınması sektörel anlamda önemli başlıklar olarak öne çıktı'' diye konuştu.

Elektrikli araçların yükselişinin 2024 boyunca devam ettiğinin altını çizen Duran, elektrikli araçların binek araç içerisindeki payının da yaklaşık yüzde 10,2'ye yükseldiğini anımsattı.

Duran, şunları söyledi:

''2023'te 66 bin adet olarak gerçekleştirilen elektrikli araç satışı geçen yıl 100 bin seviyelerine çıktı. Bu da aslında tabii ki elektrikli araç dünyasının hayatımıza ne kadar büyük bir etkisi olduğunu hem 2024 yılı için gösterdi hem de geleceğe dair ciddi sinyaller verdi. Bunun dışında PHEV araçlara yönelik getirilen vergi teşvikleri var. İçten yanmalı motorlarla çalışan şarj edilebilir araçlar Türkiye pazarında payını artırdı. Bu teşvikler verilirken yılın son günü Çin'de üretilen araçlara ithal edilen otomobillere uygulanan ilave gümrük vergileri 2025'te yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkarıldı. 2024, ciddi anlamda önemli bir regülasyon olarak addedildi.''

'HEDEFİMİZE YAKIN BİR ADET İLE YILI KAPADIK'

Citroen Türkiye Genel Müdürü Duran, 2024'ü marka olarak yaklaşık 61 bin adetlik satış ve yüzde 4,9 pazar payıyla kapattıklarını aktardı.

Bu sonucun, toplam pazarda kendilerini Citroen dünyasında global sıralamada dördüncü ve Türkiye pazarında da sekizinci sıraya yerleştirdiğini anlatan Duran, ek olarak iki bin adetlik Ami satışı da eklendiğinde 63 bin adedin üstünde bir satış başarısına ulaştıklarını kaydetti.

Duran, ''2023'te ve daha öncesinde de olduğu gibi aslında bizim hafif ticari araç tarafında kaslarımız çok kuvvetli ve bu kaslara istinaden de 18 bine yakın bir araç sattık 2024 senesinde, iddiamızı da sürdürmeye devam ettik. Tabii ki yıl içerisinde belli başlı kısıtlamalarla da karşılaştık. Mesela HTA tarafında ilk çeyreğin sonunda kasa değişimi yaşandı. Burada o kasa değişimi aslında bize yaklaşık iki ay kaybettirdi. Aynı zamanda son çeyreğe yaklaşırken beklediğimiz C3 ve C3 AC özelinde de zorunlu stratejik ertelemeler yaşadık'' ifadelerini kullandı.

Hem hafif ticari araç geçişi hem de aynı zamanda C3/C3 AC'un gelişinin ileri tarihe atmasının etkileri nedeniyle geçen sene 8-9 bin adet kaybettiklerini vurgulayan Duran, tüm bunlara rağmen pazar paylarını koruduklarını ve 61 bin gibi hedeflerine yaklaşık bir adette yılı kapattıklarını söyledi.

Hafif ticari araç pazarından bahseden Duran, normalde Türkiye otomotiv pazarında hafif ticari araç pazar penetrasyonunun yüzde 20-22'ler seviyesinde dolaştığını belirtti.

Duran, ''Citroen'in hafif ticari araç penetrasyonu ise genelde yüzde 35 bandında dolaşır. Biz hafif ticari araç tarafında her zaman iddialıyız. Özellikle Berlingo ve Jumper segmentinde çok ciddi adetler yakalıyoruz ve bu adetleri yakalamaya da devam edeceğiz. Hafif ticari araç Citroen'in her zaman stratejik olarak çok üstünde durmaya devam edeceği bir pazar olacak. 2024'te de bu şekilde oldu, 2025'te de böyle olacak. Geçtiğimiz yıl sattığımız her üç araçtan biri ticari oldu'' diye konuştu.

Elektrikli araçlardaki performanslarına da değinen Duran, 2024'te marka olarak C4 ve C4 X ile mobilite çözümleri olan Ami tarafında elektrikli araç satışlarına devam ettiklerini aktardı.

Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

''2024 senesinde planladığımız ölçüde elektrikli penetrasyonuna ulaştık aslında. Elektrikli araçla alakalı özellikle Türkiye'de müşteriler deneyimledikçe daha çok sevmeye ve alışmaya başladığını söylemek gerekiyor. 2025 senesinde bizim hafif ticari araç gamımız haricindeki bütün araçlarımız elektriklenecek. Burada da kendimize buna istinaden bir oyun kurmayı planlıyoruz. Yani C4, C4 X ve elektrikli araçlarımız var zaten. Yeni gelen C3 ve C3 AC'larda da elektrikli araçlar olacak ve ciddi anlamda penetrasyonu olacak. Binek araçlar içerisinde bakıldığı zaman da yüzde 20-25'lik bir oranda elektrikli satışına ulaşacağız.''

'SATIŞ HEDEFİMİZİ 72 BiN'

Duran, 2024'ü, yılın başında öngörmüş oldukları hedef rakama çok yakın gerçekleşmeyle kapattıklarını anlatarak, bu yıl da grup olarak, yeni giren oyuncuların da etkisiyle pazarın yine 1,2 milyon civarında olacağını öngördüklerini dile getirdi.

Yılın ilk 4 ayının sektörel anlamda geçen yıllara paralel bir çizgiyle ilerlemeye devam ettiğini belirten Duran, ''Yani elbette ki bir ÖTV muaf değişikliği oldu. ÖTV muaf şartlarındaki değişiklik şu anda Türkiye'de üretimi gerçekleştirmeyen markalar tarafından bir yandan da kompanse edilmeye çalışıyor aslında. Çünkü orada önemli bir oran vardı. Bu biraz pazarı etkiledi ve değiştirdi. Yine de nisan ayında da pazarın ritmi koruyacağını, 90-95 bin bandında bir pazar gerçekleştireceğini öngörüyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

Duran, bu yıla ilişkin Citroen hedeflerini paylaşırken, 2025'te toplam satış hedeflerinin 72 bin olduğunu, bu adedin yüzde 35'inin, yaklaşık 25 bin adedinin hafif ticari araç tarafından gelmesini planladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

''Dolayısıyla 2024'e göre markamız özelinde yaklaşık 11 bin adetlik bir artış öngörüyoruz. Bu da aslında yeni eklenen yeni modellerin bize sağlayacağı katkı olacak. Pazar payımızı geçen sene yaklaşık yüzde 4,9 ile kapatmıştık. Bu adetlerle beraber 2025'te de yaklaşık yüzde 6'lık bir pazar payı hedefimiz var. Ami modeli özelinde de bu sene de geçen seneye benzer bir performans sergilemeyi hedefliyoruz. Elbette artan ve büyüyen yıl sonu hedeflerimizi yeni modellerimizle ulaşmayı amaçladığımızı belirttim.

MAYISTA C3 SATIŞA SUNULACAK

Seneye zaten iki yeni modeli pazara sunarak başladık, yeni C4 X ve C4. Gelecek ay sonu da yine iki modelimizi birden satışa sunacağız yani çifter çifter yeniliklerle geliyoruz pazara. Yeni C3 ve C3 Aircross'u da mayıs sonu pazara sunacağız. Burada yenilenen C4 ve C4 X modeline özellikle bir parantez açmak isterim. Citroen Türkiye olarak geçen yıl en çok sattığımız modelimiz C4 X oldu, bu sene de en çok satacağımız, yani amiral gemisi modelimiz C4 X olacak. Bu sene Citroen Türkiye'nin kendine koyduğu 72 bin adetlik hedefi içerisindeki en çok adet yapacağı model de yine C4 X olacak.''

Duran, 72 bin adetlik hedef içerisinde yaklaşık yüzde 12-13 civarında elektrikli araç satışı olacağını belirterek, Citroen bünyesinde filo satışlarının ise 2025'te yüzde 20 civarında olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.