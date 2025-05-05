Otomotivin sorunu maliyetlerdeki artış

Yayınlanma: 05.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.05.2025 - 04:00

2025 yılının ilk çeyreğinde satış, ihracat ve istihdamında büyüme sağlayamayan sektör, yılın ikinci çeyreğinde satışlardaki gerilemenin azalmasını bekliyor.

2025’İN 2. ÇEYREĞİNDE GELECEK

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) 2025 Yılı Birinci Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre, 2025’in ilk çeyreğinde, 2024’ün aynı dönemine göre yurtiçi satışlarda dolar bazında ortalama yüzde 2.57’lik gerileme yaşandı. Üretici üyelerin yüzde 35.7’si önümüzdeki üç ayda yatırım planlarken 2025’in ilk çeyreğinde gözlemlenen problemlerin başında “maliyetlerdeki aşırı artış” geldi.

Ankete göre, “nakit akışında yaşanan problemler” ve “iş ve ciro kaybı” üyeler için artan bir sorun olarak öne çıkıyor.

OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete “Üretici ve dağıtıcı üyelerimizin satışlarındaki paralel düşüşler, sorunun tüm oyuncuları etkilediğini gösteriyor. Alım gücünün zayıflaması, ertelenen bakım-onarım kararları ve işletmelerin maliyet yönetiminde zorlanması, iç pazar dinamiklerini olumsuz yönde etkiliyor” dedi.