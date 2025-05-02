Yeni Renault Duster ile yüzde 40 yakıt tasarrufu! İşte detaylı inceleme...

Renault Duster Techno full hybrid 145hp E-Tech'i ayrıntılı incelemesi Cumhuriyet TV'de... Duster artık Renault markası altında satışa sunulurken baştan sona yenilenen model hibrit motor tipi ve beraberinde getirdiği yakıt tasarrufu ile dikkat çekiyor.

Yeni Renault Duster ile yüzde 40 yakıt tasarrufu! İşte detaylı inceleme...
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Savaşkan İskefli
Yayınlanma: 02.05.2025 - 17:37

Merakla beklenen full hibrit Renault Duster'ı inceledik.

Türkiye'de satış rekorları kıran Duster artık Dacia markası yerine Renault markası altında satışa sunulurken model gücüne güç katıyor.

Full hibrit teknolojisi ile yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu sağlayan yeni Renault Duster 145 beygirlik gücüyle dikkat çekiyor.

Renault Duster Techno full hybrid 145hp E-Tech'i ayrıntılı incelemesi Cumhuriyet TV'de...


Etiketler: #renault duster #otomobil #hibrit araç

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