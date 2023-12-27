Citroen Berlingo en güncel teknolojiler ve 130 beygirlik dizel motorla geliyor

Yayınlanma: 27.12.2023 - 13:18

Güncelleme: 27.12.2023 - 13:18

Şirket açıklamasına göre, yeni ön tasarımdaki modern görünümünü güçlendiren yeni Berlingo, Citroen Advanced Comfort koltuklar sayesinde daha da optimize edilen konforun yanında yeni nesil bilgi-eğlence sistemi ve bağlantı özellikleriyle aktif yaşam tarzına sahip tüm kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.

Yeni Berlingo'nun ön cephesi, yeni Citroen tasarım dilini ve görsel kimliğini yansıtacak şekilde tasarlandı. Daha büyük tasarım unsurlarına ve daha belirgin hatlar içeren bir tasarıma sahip yeni modelde, yeni ön ızgara ve tampon tek bir bloktan oluşuyor ve ortasında yeni oval Citroen logosunu taşıyor.

Yeni Berlingo'nun üst donanım seviyesinde tavan rayları sunuluyor. Ayrıca 16 ve 17 inç olmak üzere iki farklı jant alternatifi bulunuyor. Berlingo'nun iç mekan tasarımı ergonomiyi iyileştirmek üzere geliştirildi. Ergonomik olacak şekilde yukarıda konumlandırılan yeni yüksek çözünürlüklü 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve yeni kişiselleştirilebilir dijital gösterge ekranı teknolojiye vurgu yapıyor.

Üst bölümde, büyük bir torpido gözü yer alıyor. Bu ergonomik alan ise hava yastığının tavana monte edilmesiyle mümkün oldu. Orta konsolda; vites seçici, sürüş modu seçici, elektrikli park freni, Start düğmesi ve 2 adet USB soketi bulunuyor.

Yeni Citroen Advanced Comfort ön koltuklar, kabin içi konforu artırmak üzere yeni Berlingo ile ilk kez sunuluyor. Bu koltuklar, Citroen'e özel, kaliteli köpük ve yan desteklere sahip gelişmiş mimarisiyle üst düzeyde konfor sağlıyor. Ayrıca özel kumaş ve üç renkli kaplamasıyla çok şık ve zarif görünüyorlar. Minderin ve sırtlığın ortasındaki kapitone etkisi görsel kalite algısını desteklerken oturma konforuna katkı sağlıyor. Sırtlığın tasarımı U şeklindeki renkli bantla hareketlendirilirken, koltukların yanları da aynı renk şeritlerle süsleniyor.

BAGAJ HACMİ

İşlevsellik, 3 adet bağımsız arka koltuk ile devam ediyor. Yeni Berlingo, 2. sıradaki üç adet bağımsız, kızaklı ve katlanan koltuklarıyla yolcu konforunu modülerlikle birleştiriyor. Ayrıca Berlingo 4,40 metre uzunluğa sahip olması sayesinde 2,70 metreye kadar yükleme uzunluğu sunuyor. Bu da uzun nesneleri taşıma kolaylığı sağlıyor.

Yeni Berlingo bagaj kapağından bağımsız açılan bir arka cama sahip. Segmentinde nadir bulunan bu özellik sayesinde küçük eşyalar bagaj kapağını açmadan Modutop saklama bölmesine veya 25 kilograma kadar ağırlık taşıyabilen arka pandizota pratik bir şekilde yerleştirilebiliyor veya oradan alınabiliyor.

Modüler ve geniş yeni Berlingo'nun bagaj hacmi 775 litreyi (arka pandizot altındaki hacim) buluyor. Elektrikli camlara sahip iki büyük sürgülü yan kapı ise Berlingo'ya erişimi kolaylaştırıyor.

DİZEL MOTORLAR

Yeni ön konsolun ortasında iki farklı seviyede 10 inçlik dokunmatik ekran yer alıyor. Her biri yeni Citroen bilgi-eğlence sistemini kontrol etme olanağı sağlıyor.

Yeni Berlingo'da 4 silindirli 130 HP dizel motor sunuluyor. Bu sayede düşük yakıt tüketimi ve yüksek tork sayesinde yolculuklar daha verimli ve konforlu geçiyor. Dizel motor seçeneği ile birlikte 6 ileri manuel ve 8 ileri tam otomatik vites seçenekleri mevcut.

Önceki nesil ve halen satışa sunulan Citroen Berlingo fiyatları ise 1.5 BlueHDi 130 hp manuel Feel Bold donanımla 886 bin 100 TL,

1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Feel Bold donanım 962 bin 300 TL

1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Shine Bold ise kampanyalı 1 milyon 67 bin 800 TL.