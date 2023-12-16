Citroen Oli tasarım ekibine 3 farklı kategoride ödül getirdi

Yayınlanma: 16.12.2023 - 15:06

Güncelleme: 16.12.2023 - 15:06

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, Londra'da düzenlenen 'Car Design News People' Tasarım Ödülleri 2023 kapsamında üç prestijli ödül kazandı.

Ödüller yenilikçi, sürdürülebilir ve futuristik tasarımıyla bilinen Citroen Oli konseptine verildi. Tasarım sürecinin tamamında mükemmelliği ele alan 'Car Design News People' Tasarım Ödülleri, 'En Sürdürülebilir Tasarım Ekibi', 'En İyi İç Tasarım Ekibi' ve 'En İyi Dış Tasarım' olmak üzere Citroen Tasarım Ekibini 3 kategoride ödüllendirdi.

Citroen'in 'Car Design News People' Tasarım Ödülleri 2023 yolculuğu, geçen temmuzda Citroen tasarım ekibinin Oli konsepti ile 'En İyi Dış Tasarım Ekibi', 'En İyi İç Tasarım Ekibi' ve 'En Sürdürülebilir Ekip' olmak üzere 15 kategoriden üçünde katılmasıyla başladı.

ÇOK YÖNLÜ, İŞLEVSEL VE YENİLİKÇİ

Oli, Citroen'in yeni tasarım dilini yansıtıyor. Tasarım ekibi, aile otomobilinden şehir kaşifine veya iş arkadaşına kadar farklı rollere uyum sağlayan, içeride geniş bir alan sunan ve çok yönlü bir araç tasarlarken işlevselliğe öncelik verdi.

Oli'nin tasarımında sahip olduğu düz kaputu, tavan ve arka panelleriyle düşük ağırlığı, yüksek dayanıklılığı vurguluyor. Dik ön cam, cam kullanımını en aza indirerek ağırlığı ve güneşe maruz kalmayı azaltırken, benzer şekilde hafif ön kapılar ise verimliliği artırıyor.

Oli, Fransız markanın 1919 logosunu anımsatan yeni Citroen logosunu kullanırken aynı zamanda özgün ön ve arka aydınlatma modülleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Oli'de yer alan bu ayrıntılar, yavaş yavaş gelecekteki seri üretim modellerin bir parçası haline gelecek.

Modelin tasarımı, estetik ve işlevselliği kusursuz bir şekilde bütünleştirerek farklı koşullarda daha kolay uyarlanabilir bir yapı ve verimlilik sağlıyor. Oli, sınıfının en iyi yaşam döngüsünü hedefliyor ve elektrikli ulaşımın geleceğine yönelik yenilikçi bir yaklaşımı ortaya koyuyor.

500 BİN KİLOMETRE YAPABİLEN LASTİK

Geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımı ve daha az karmaşık üretim süreçleri ile piyasanın halihazırdaki üretim şekline meydan okumak üzere tasarlanan Oli, Citroen'in ünlü yaratıcılığını temsil ediyor. Örneğin koltuklar basit bir yapıya sahip ve geleneksel bir koltuğa göre yüzde 80 daha az parçadan ve geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşuyor.

Konsept lastiklerin, kullanım ömrü boyunca iki kez yenilenebilen sürdürülebilir karkas ve sırt deseni sayesinde 500 bin kilometreye kadar dayanacağı tahmin ediliyor. Ayrıca üretim süreçlerini basitleştirmek ve ağırlığı azaltmak üzere kapı ve koltuklardaki bileşen sayısı da azaltıldı.