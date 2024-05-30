Citroen yenilenen ticari araç modellerini Türkiye'de satışa sundu

Yayınlanma: 30.05.2024 - 10:51

Güncelleme: 30.05.2024 - 10:51

Citroen, binek araç konforu sunduğu hafif ticari araç ürün gamını tamamen yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın yeni logosunun ilk kez kullanıldığı Berlingo Kombi, Berlingo Van, Spacetourer, Jumpy Panelvan ve Jumper'dan oluşan hafif ticari ürün gamı yenilenerek Türkiye'de satışa sunuldu.

Hem dış hem de iç tasarımı yenilenen, teknolojik ve güvenlik donanımları artırılan yeni modellerin tamamında artık otomatik şanzıman seçeneği de sunuluyor.

Markanın hafif ticari araç pazarındaki oyuncusu Yeni Berlingo Kombi, 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçeneklerine sahip. Feel, Feel Bold donanım seçenekleriyle satışa sunulan Berlingo Van ise, otomatik vites opsiyonu da olan 100 ve 130 HP gücündeki 1.5 litrelik BlueHDi motorla yollara çıkıyor. Citroen Spacetourer ise dizel motoru ve otomatik şanzımanıyla artık tek paket olarak sunuluyor. Yeni Jumpy Panelvan otomatik şanzıman opsiyonu ve iki farklı güç alternatifiyle sunuluyor. Yeni Jumper ise 13 ve 15 metreküplük yükleme alanı, 3,5 ile 4,2 ton arasında değişen taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor. 2.2 litrelik BlueHDi motoru iki farklı güç seçeneği ile satılan yeni Jumper'da EAT8 otomatik şanzıman seçeneği de sunuluyor.

2024 HEDEFİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, yenilenen ticari modellerle birlikte Citroen'in her segmentte bir ürün gamına sahip olduğunu belirtti.

Alkım, ticari araç segmentinin Citroen için çok önemli olduğunu vurgulayarak, ''Toplam pazarın yüzde 22'sini ticari araçlar oluştururken, bizim satışlarımızın ise yüzde 28'i ticari araç modellerinden geliyor. Yenilenen ürün gamımızla iddiamızı daha da güçlendiriyoruz. Zaten 2023 yılında pazarın en fazla büyüyen hafif ticari araç markası olarak bu iddiamızı somutlaştırmış olduk. Citroen, özellikle sunduğu konfor ile rakiplerinden ayrışan bir marka. Yenilenen ticari ürün gamımızın sunduğu yüksek konfor da bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özellik. Müşterilerin Citroen markasını tercih etmelerindeki en önemli etkenlerden birinin bu üstün konfor seviyesi olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz'' ifadelerini kullandı.

2023'ü yüzde 6,7'lik pazar payı ile hafif ticari araç segmentinde 5'inci sırada tamamladıklarının altını çizen Alkım, ''Geçtiğimiz yıl 17 bin adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirdik ve 'Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası' olarak 2023'ü geride bıraktık. 2024 yılında segmentteki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kombi segmentinin öncüsü olarak Berlingo modelimizin bilinirliğini zaten çok yüksek. Bununla birlikte, sunduğu özelliklerle büyük beğeni kazanmış ve binek otomobillere alternatif olarak tercih edilen bir model. Bu avantajlarımızı göz önüne aldığımızda iddiamız her zaman yüksek satış adetleri ve yüksek bir segment payı elde etmek'' açıklamalarında bulundu.