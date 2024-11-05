Opel Kadett E'nin 40. yaşını kutlarken 125 yıllık mirasını yeniliyor

Yayınlanma: 05.11.2024 - 17:31

Güncelleme: 05.11.2024 - 17:31

Alman otomobil üreticisi Opel, otomotiv üretimindeki 125'inci yıl dönümünde 'Kadett E' modelinin kırkıncı yaşını kutladı. Şirketin açıklamasına göre 1984 sonbaharında piyasaya sunulan bu model Opel mühendislerine önemli bir başarı getirdi. Önceki modelin teknik özellikleri temel alınarak tamamen yeni bir hatchback gövde tipi ile üretilen beşinci nesil Kadett'in başarısının arkasında yenilikçi tasarımı ve teknik uzmanlık bulunuyor.

Kadett E, Opel tarafından sunulan ve Kadett ismini taşıyan son kompakt sınıf modeli oldu. Sonrasında Kadett'in yerini alan yeni model 'Astra' ismini alarak bu sınıfta elde edilen başarıyı sürdürmeye devam etti.

Yeni Opel Astra hibrit ve içten yanmalı motor seçeneklerinin yanı sıra tamamen elektrikli versiyonu ile de yollara çıkıyor. Böylece Astra, heyecan verici ve verimli özelliklerine ek olarak bazı modellerde karbon emisyonu üretmemesiyle dikkat çekiyor.

1984 SONBAHARINDA YOLLARA ÇIKTI

Astra model ailesinin atası olan beşinci nesil Kadett modelinin geliştirilme süreci 1979 yılında başladı. Rüsselsheim'daki ürün geliştirme ve üretimde çalışan birçok mühendis teknisyen ve tasarımcı 'Kadett E' projesine katkı sağladı.

Kadett E'nin geliştirilmesi için beş yıllık süreçte 1,5 milyar Alman markı harcandı. Seri üretime geçmeden önce, prototipler test merkezlerinde ve yarış pistlerinde Kuzey Avrupa'da ve ABD'nin çöl bölgelerinde yaklaşık 6,5 milyon kilometre yol kat etti.

Yoğun testlerin tamamlanmasının ardından önden çekişli Kadett E 1984 sonbaharında pazara sunuldu. Kısa sürede model çeşitliliği ile yetkili bayilere ulaştı.

HER GÖREV İÇİN DOĞRU SEÇENEK

Kadett'in son nesli, üç ve beş kapılı hatchback ve yaklaşık 1520 litrelik bagaj hacmi ile sınıfında öncü olan 'Kadett Estate' şeklinde satışa sunuldu. Yalnızca bir yıl sonra ise dört kapılı notchback gövde tipi ile ürün yelpazesi tamamlandı. 1987'den itibaren doğaseverler tarafından 'Kadett E' modeli büyük ilgi gördü. Yeni Kadett Cabrio modelinin tasarımından sorumlu ünlü İtalyan tasarımcı Nuccio Bertone oldu. Sürücü ve ön yolcu için spor koltuklar, bağımsız katlanabilen arka koltuklar ve renkli yan camlar gibi birçok standart donanım içeren 'Üstsüz Kadett', Rüsselsheim'daki tasarım ekibiyle yakın işbirliği içinde Kuzey İtalya'daki fabrikada geliştirildi.

ALTIN DİREKSİYON ÖDÜLLÜ AERODİNAMİK ŞAMPİYONU

Mühendisler ve tasarımcılar, Kadett E'yi geliştirirken ilgili gövde tipini göz önünde bulundurmadan Opel'e özgü güçlü özelliklere odaklandılar. Bu özellikler, heyecan verici tasarım ve kanıtlanmış üst düzey verimliliği günlük kullanıma uygunlukla bir araya getirirken, geniş kitlelere ulaşılabilir fiyatlarla sunulmasını sağladı. Kompakt sınıfta en çok satan Kadett E, beşinci nesline çeşitli ödüller kazandırdı. Kadett E, '1984 Altın Direksiyon' ödülüne ek olarak 'Avrupa'da 1985 Yılının Otomobili' unvanını da elde etti.