New Holland Adana Tarım Fuarı'nda çevreci traktör ve otonom tarım robotunu tanıttı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 17:58

Güncelleme: 05.11.2024 - 17:58

TürkTraktör'ün alt markası New Holland, en yeni ve çevreci modelleriyle 17'nci Adana Tarım Fuarı'nda yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre faz 5 emisyon seviyesindeki New Holland T4B Faz 5 Kabinli, T580S Kabinli, TT60 Classic Kabinli traktörler ve otonom tarım robotu New Holland R3S'in sergilendiği fuarda New Holland T3 Electric Power tarımsal ekipmanlar ve hassas tarım ürünleri de TürkTraktör standında çiftçilerin beğenisine sunuluyor.

ÇİFTÇİLERE AVANTAJLI KAMPANYALAR

TürkTraktör, Adana Tarım Fuarı'na özel olarak New Holland marka traktör ve ekipman alımlarında çiftçilere avantajlı kampanyalar sağlıyor.

TT Finans kampanyası kapsamında 3 milyon liraya kadar kredi tutarlarında uygun faiz oranları ve 5 yıla kadar vade seçenekleri sunuluyor.

Fuarda New Holland marka Faz 5 emisyona sahip traktör alımlarında TTConnect hediye edilecek. Yerli ekipman alımlarında kullanılacak kredilerde ise 250 bin liraya kadar yüzde 0 faiz, 250 bin ile 350 bin lira arası yüzde 1,99 faiz ve 350 bin ile 500 bin lira arası yüzde 2,99 faiz oranları sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, Faz 5 emisyon seviyesindeki en yeni ve en son teknolojiye sahip ürünlerini Adanalı çiftçilerle buluşturmanın kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

OTONOM TARIM ROBOTU NEW HOLLAND R3S TANITILIYOR

Çiftçilerin verimli ve sürdürülebilir bir tarım yapabilmeleri için ürün ve hizmetlerini sürekli geliştirdiklerini aktaran Canbeyli, "18 yıldır aralıksız pazar lideri olan New Holland ailesinin Faz 5 motor teknolojisine sahip yeni üyeleri T4B Faz 5 Kabinli, T580S Kabinli, TT60 Classic Kabinli traktörlerimizi Adana'da sergilemekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Yılın ilk çeyreğinde tanıttıkları elektrikli traktör New Holland T3 Electric Power'ı Adana'da da çiftçilerin beğenisine sunduklarını aktaran Canbeyli, AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirdikleri otonom tarım robotu New Holland R3S'i de fuarda sergilediklerini belirtti.

Canbeyli, "New Holland CX 8.70 biçerdöver, FR550 Kendi Yürür Silaj Makinesi, TH9.35 Model Teleskopik Yükleyici, Yeni Eğik Fan İlaçlama Makinesi, 1290 Plus Büyük Balya ve ProBelt Silindirik Balya makinelerimizi incelemek üzere tüm üreticilerimizi standımıza bekliyoruz" açıklamasında bulundu.