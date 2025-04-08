Citroen'den nisan ayına özel kampanya

Citroen, binek veya hafif ticari model satın almak isteyen sürücülere bu ay özel kredi koşulları ve fiyat teklifleriyle çeşitli avantajlar sağlıyor.

Citroen'den nisan ayına özel kampanya
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AA
Yayınlanma: 08.04.2025 - 15:46

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fransız otomobil üreticisi Citroen, yeni model araç satın almak isteyen müşteriler için finansman kampanyalarını sürdürüyor.

Citroen, yeni C4 modeli ile C4 X'in 'Max' donanımlı versiyonuna özel nisan ayında 150 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi veya 30 bin lira nakit indirim fırsatı sunuyor.

Citroen Berlingo Kombi modeli, 280 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 45 bin lira nakit indirim imkanlarıyla satın alınabiliyor.

Kombivan sınıfında modüler tasarıma sahip Berlingo Van modelleri, 280 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla Citroen bayilerinde müşterileri bekliyor.

Jumpy Spacetourer, Jumper ve Jumpy Van modelleri ise 280 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla satılıyor.

Nisan ayının avantajlı kampanyalarından biri de elektrikli Citroen modellerinde sunuluyor.

Kampanya kapsamında, yüzde 100 elektrikli versiyonlar yeni e-C4 ve e-C4 X'i satın almak isteyenler, 150 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim tekliflerinden yararlanabiliyor. Citroen'in pratik, çok yönlü şehir içi mobilite aracı Ami modelinde ise 120 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 30 bin lira nakit indirim imkânları sunuluyor.


Etiketler: #otomobil #sıfır araba kampanya #Citroen #elektrikli araç

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