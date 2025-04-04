Hyundai Ioniq 6 yenilendi: Daha modern, daha şık
Hyundai, Seul Mobilite Fuarı’nda yeni Ioniq 6 ve Ioniq 6 N Line modellerini görücüye çıkardı. Aerodinamik tasarımı ile dikkat çeken model artık daha modern bir görünüme kavuştu.
Hyundai satış rekorları kıran Ioniq 5 modelinin ardında kalan ve 2022 Haziran'da tanıtılan modeli Ioniq 6'yı makyajladı. Aerodinamik tasarımı ile dikkat çeken model artık daha modern ve daha şık...
Hyundai Motor Company, Kore'deki Seul Mobilite Fuarı’nda yeni Ioniq 6 ve Ioniq 6 N Line'ı modellerini tanıttı.
Elektrikli otomobillerdeki aerodinamizm adına standartları yeniden belirleyen Ioniq 6, şimdi daha şık ve daha modern bir şekilde karşımıza çıkıyor. Rafine bir siluet ile öne çıkan otomobil, aynı zamanda geliştirilmiş oranlar sunuyor.
Agresif ve sportif bir tasarım anlayışı ile hazırlanan otomobilin N Line versiyonu ise geçen yıllarda tanıtılan RN22e konsept modelden ilham alıyor ve Ioniq 6 N modeline de göz kırpmış oluyor.
'HER ÇİZGİYİ VE AYRINTIYI GELİŞTİRDİK'
Hyundai Tasarım Merkezi Kıdemli Başkanı Simon Loasby, “Her model kendi karakterini en iyi şekilde ifade ederken aynı zamanda gelişmiş tasarım konsepti altında da her çizgiyi ve ayrıntıyı geliştirdik" dedi.
TASARIM KONSEPTİ
Hyundai, Yeni Ioniq 6 ile elektrikli aerodinamizmin farklı bir kimliğini vurguluyor. ‘Saf Akış ve Rafine’ kavramına göre gövde, hava akışını daha hassas ve doğal bir şekilde aktarmaya odaklanıyor.
Yeni aracın yükseltilmiş motor kapağı ve uzatılmış şekli, köpekbalığı burnu tasarımıyla birleşince, agresif ve aynı zamanda oldukça şık bir profil yaratıyor. Alt gövdedeki siyah eklentiler ise kapılara kadar uzanıyor ve Ioniq 6’nın aerodinamik gövdesini vurguluyor.
UZATILMIŞ SPOYLER
Yerini aldığı ilk modeldeki spoyler makyajlı versiyonda kaldırılmış ve böylece Yeni Ioniq 6, daha pürüzsüz ve daha rafine bir silüet elde etmiş. Bununla beraber aerodinamik performansı korumak için de uzatılmış yeni bir spoylere kavuşmuş.
Aracın ön ve arka tasarım detayları arasında yeni tip ince bir gündüz farları yer alıyor. Aydınlatma grubu içerisindeki diğer lambalar da daha modern ve daha yüksek teknolojili bir görünüm için yeniden tasarlanmış. Yatay tasarım öğeleriyle daha geniş bir duruş elde edilirken, arka tampon tasarımı da krom eklentilerle tamamlanmış.
Yeni Ioniq 6'nın iç tasarımı, daha konforlu bir sürüş ve daha sezgisel bir kullanıcı deneyimi için geliştirilmiş. Sürüş hissiyatını artıran yeniden tasarlanmış bir direksiyon simidi ile kullanıcısını karşılayan iç mekan, yeni tip kapı döşemelerine de sahip. Orta konsol düzeni de gelişmiş yolculuk deneyimi için rafine edilmiş. Yeni tip klima kontrol ekranı, kullanım kolaylığını artırmak için genişletilmiş.
N LINE İLE DAHA CESUR VE DAHA AGRESİF BİR STİL
Yeni IONIQ 6 ile birlikte tanıtılan IONIQ 6 N Line versiyonu, 2022'de tanıtılan RN22e konsept modelin tasarım DNA'sını miras alıyor. N Line modelinin dinamik ve agresif tasarımını vurgulamak için ön ve arka tarafta geniş hava girişli tamponlara, geliştirilmiş detaylara ve daha heykelsi bir forma yer verilmiş. Ayrıca, RN22e'nin tasarımından alınan arkadaki siyah rengin kullanımı ise, IONIQ 6 N Line'ın sportif oranlarına katkıda bulunuyor. İki boyutlu Parametrik Piksel lamba tasarımı da dijital estetiği zirveye taşıyor.
IONIQ 6 N TEMMUZ AYINDA TANITILACAK
Hyundai, yüksek performanslı elektrikli model serisinin ikinci üyesi olacak IONIQ 6 N’i ise Temmuz ayında tanıtacak.
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