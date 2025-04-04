Hyundai Ioniq 6 yenilendi: Daha modern, daha şık

Aracın ön ve arka tasarım detayları arasında yeni tip ince bir gündüz farları yer alıyor. Aydınlatma grubu içerisindeki diğer lambalar da daha modern ve daha yüksek teknolojili bir görünüm için yeniden tasarlanmış. Yatay tasarım öğeleriyle daha geniş bir duruş elde edilirken, arka tampon tasarımı da krom eklentilerle tamamlanmış.