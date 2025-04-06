ABD gümrük vergisi kararı ilk meyvesini verdi! O marka üretime başlıyor...

Yayınlanma: 06.04.2025 - 15:37

Güncelleme: 06.04.2025 - 15:37

Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük vergilerinin ardından amiral gemisi Rogue modelinin üretimi için ABD’de yatırım kararı aldı.

Nikkei'nin edindiği bilgiye göre Nissan Motor, Başkan Donald Trump tarafından getirilen yeni vergilerin etkisini sınırlamak amacıyla, Amerikan pazarına yönelik amiral gemisi aracının Japonya üretiminin bir kısmını yaz başında ABD'ye taşımayı düşünüyor.

Nissan Rogue spor amaçlı aracın bazı üretimi Fukuoka prefektörlüğündeki bir fabrikadan taşınacaktı. Bu, ekonomim'de yer alan habere göre vergilerin duyurulmasından bu yana Japonya'dan bildirilen ilk transfer haberi oldu.

ABD'de 1 MİLYONLUK ARAÇ SATIŞI

Nissan geçen yıl ABD'de tahmini 920 bin araç sattı. Bunların yaklaşık 150 bini Japonya'dan ihraç edildi. Ana tesis olan Fukuoka fabrikasının yıllık üretim kapasitesi 500 bin araç olup yaklaşık 120 bin Rogue üretiyor.

Zayıf performansla boğuşan Nissan, ABD üretim hatlarından bazılarındaki vardiyaları yarıya indirmeyi planlamıştı, bu da üretilen Rogue ve diğer modellerin sayısını azaltıyordu. Tarifeler nedeniyle şirket bu planları iptal etmeye ve bunun yerine üretimi artırmaya karar verdi.

YÜZDE 25’LİK VERGİLER MALİYETİ ARTIRIYOR

Trump'ın politikası, Japonya ve diğer ülkelerden ithal edilen otomobillere %25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngörüyor. Bu da Fukuoka'da üretilen araçların ihracat maliyetini artırıyor.

Diğer Japon otomobil üreticileri de aynı yolu izleyebilir.