Cupra, mayıs ayına özel faizi sıfırladı: İşte Cupra fiyatları ve alınabilecek kredi miktarı...
Cupra Leon ve Formentor modelleri için mayıs ayı boyunca yüzde sıfır faizli taşıt kredisi imkânı sunuluyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cupra fırsatlar sunmaya devam ediyor.
Cupra, Leon ve Formentor modellerinde 200 bin liraya 12 ay vadede yüzde sıfır faiz fırsatı sunuyor.
Cupra Formentor 1 milyon 890 bin, Cupra Leon ise 1 milyon 690 bin liradan başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla satılıyor.
2024 model araçlar için geçerli olan fırsat, 1-31 Mayıs arasında kampanyaya katılan tüm Cupra yetkili satıcılarında devam edecek.
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