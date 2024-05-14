Cupra, mayıs ayına özel faizi sıfırladı: İşte Cupra fiyatları ve alınabilecek kredi miktarı...

Cupra Leon ve Formentor modelleri için mayıs ayı boyunca yüzde sıfır faizli taşıt kredisi imkânı sunuluyor.

AA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 12:24
Cupra, mayıs ayına özel faizi sıfırladı: İşte Cupra fiyatları ve alınabilecek kredi miktarı...
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cupra fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Cupra, Leon ve Formentor modellerinde 200 bin liraya 12 ay vadede yüzde sıfır faiz fırsatı sunuyor.

Cupra Formentor 1 milyon 890 bin, Cupra Leon ise 1 milyon 690 bin liradan başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla satılıyor.

2024 model araçlar için geçerli olan fırsat, 1-31 Mayıs arasında kampanyaya katılan tüm Cupra yetkili satıcılarında devam edecek.


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