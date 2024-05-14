Cupra, mayıs ayına özel faizi sıfırladı: İşte Cupra fiyatları ve alınabilecek kredi miktarı...

Yayınlanma: 14.05.2024 - 12:24

Güncelleme: 14.05.2024 - 12:24

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cupra fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Cupra, Leon ve Formentor modellerinde 200 bin liraya 12 ay vadede yüzde sıfır faiz fırsatı sunuyor.

Cupra Formentor 1 milyon 890 bin, Cupra Leon ise 1 milyon 690 bin liradan başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla satılıyor.

2024 model araçlar için geçerli olan fırsat, 1-31 Mayıs arasında kampanyaya katılan tüm Cupra yetkili satıcılarında devam edecek.