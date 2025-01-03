Dacia Dakar Rallisi'ne hazır: İşte Dacia Sandriders...

Yayınlanma: 03.01.2025 - 09:05

Güncelleme: 03.01.2025 - 09:05

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, 2025 FIA Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'nın (W2RC) 3-17 Ocak arasındaki açılış yarışı, hem sürücüler hem de yarışacak otomobiller için önemli bir mücadele niteliği taşıyor.

Dakar Rallisi'nin provası niteliğinde olan Fas Ralli'sinin ardından, Suudi Arabistan'ın batısından doğusuna kadar kum tepecikleri ile kayalık geçitler boyunca sürecek bir rotada gerçekleşecek Dakar Rallisi, Dacia Sandriders'ın 2025 W2RC şampiyonluk mücadelesinin başlangıcını simgeliyor.

Nasser Al - Attiyah/Edouard Boulanger, Cristina Gutierrez/Pablo Moreno ve Sebastien Loeb/Fabian Lurquin'den oluşan kadroyu zorlu bir mücadele bekliyor.

3 OCAK'TA BAŞLIYOR

2025 Dakar Rallisi, 3 Ocak'taki açılış (Prologue) etabının ardından, zamana karşı yarışılan 5 bin 145 kilometrelik bir rotadan ve yoğun rekabetin yaşanacağı 12 günlük bir mücadeleden oluşuyor.

Suudi Arabistan'ın batısındaki Bisha'dan başlayacak yarış, Hail'de bir günlük dinlenme ve başkent Riyad'da bir gece konaklamanın ardından doğudaki Shubaytah'ta sona erecek.

Yarış aynı zamanda 971 kilometrelik zorlu bir parkuru kapsayan 48H Chrono etabını da içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dacia Sandriders Takım Sorumlusu Tiphanie Isnard, ''Olağanüstü bir meydan okumanın eşiğindeyiz'' ifadesini kullandı.

Isnard, hazırlanmak için çok fazla çalıştıklarını, cesaret ve inançla bu zorlu mücadelenin üstesinden gelmeye kararlı olduklarını belirtti.

'KAZANAN OLARAK GİDİYORUZ'

Başlamak için sabırsızlandıklarını belirten Isnard, ''Elbette Fas Rallisi'ndeki zaferimizin ardından yarışa kazanan olarak gidiyoruz. Ancak eğer karşı karşıya olduğumuz bu mücadeleyi hafife alırsak veya her aşamada odaklanmayı sürdüremezsek, geçmişteki zaferimiz hiçbir işe yaramayacaktır'' açıklamasında bulundu.

Teknik Direktör Philip Dunabin de 2025 Dakar Rallisi öncesinde sürdürülebilir yakıtlı Dacia Sandriders'ta ne gibi değişiklikler yapıldığını açıkladı.

Dunabin, ''Fas Rallisi'nde birinci ve ikinci olmak, Dacia Sandrider'ın iyi bir performans seviyesine sahip olduğunu gösterdi'' değerlendirmesinde bulundu.