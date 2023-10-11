Daihatsu'nun yeni konseptleri fuarda boy gösterecek

Yayınlanma: 11.10.2023 - 16:00

Güncelleme: 11.10.2023 - 16:00

Japon marka Daihatsu, hâlâ mikro arabalar, vanlar ve kamyonetler üretmeye devam ediyor. Daihatsu'nun önümüzdeki haftalarda Japonya Mobility Fuarı'nda elektrikli araçlara odaklanacağı açıklandı. Bu araçlardan üçü pratik kullanım sunarken, diğer modelin yüksek sürüş pozisyonuna sahip, üstü açılır bir otomobil olacağı ifade edildi.

Daihatsu, Toyota'nın bir yan kuruluşudur.

Daihatsu'nun ilginç görünümlü elektrikli roadster modeli Osanpo. "Osanpo", Japonca da "yürümek" anlamına geliyor ve bu keime aracın "açık havanın konforunu yürümek kadar kolay bir şekilde yaşamanıza olanak tanıdığını" ifade etmesi için seçilmiş. Osanpo, 3,395 mm uzunluğu oldukça kompakt bir araç olduğunu gösteriyor. Şu an için aracın motoru ve çekiş sistemi ile ilgili bir bilgi ise bulunmuyor.

Daihatsu, fuar için Copen roadster modelinin yeniden tasarlanmış bir konseptini de getirecek.