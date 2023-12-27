Dev ekranlı, 615 kilometre menzilli Toyota satışa sunuldu: İşte Bozhi 4X

Yayınlanma: 27.12.2023 - 18:20

Güncelleme: 27.12.2023 - 18:20

GAC-Toyota elektrikli SUV'u 17 Kasım'da alt markası Bozhi altında piyasaya sürdü. 4X markanın ilk modeli olma özelliğini taşıyor.

Elektrikli SUV, çok gözlü LED ışıklara sahip çekiç köpekbalığı tarzı bir ön yüze sahip. 4,690 mm (185 inç) uzunluğunda, 1,860 mm (73 inç) genişliğinde ve 1,650 mm (65 inç) yüksekliğindeki 4X, Toyota'nın bZ4X modelinin tam boyutunda. Ayrıca aynı e-TNGA platformuna dayanıyor.

YÜKSELTİLMİŞ BİR BZ4X

Toyota Bozhi 4X, yaklaşık 25 bin dolar (179.800 yuan) başlangıç fiyatıyla yükseltilmiş bir bZ4X modeli olarak öne çıkıyor. Bu rakam 735 bin Türk Lirası'na karşılık geliyor.

Model, BZ4X ile aynı olan ve 615 km'ye kadar CLTC menzili sunan 66,7 kWh üçlü lityum-iyon pil paketine sahip olacak.

İçeride, donanıma bağlı olarak 12,3 inçlik navigasyon özellikli bir ekran bulunuyor. 4X, Apple CarPlay, Baidu CarLife+ ve HUAWEI HiCar dahil olmak üzere Çin'deki üç ana bağlantı platformunu destekliyor. Üç iç renk seçeneği mevcut. Bu renklerse bunlar siyah, gri ve kırmızı olarak açıklandı.

Elektrikli SUV, Pro versiyonunda kablosuz şarj, depolama için esnek bir iç mekân ve çok sayıda fiziksel düğme içeriyor.

Toyota ve Subaru, EV'ler için yeni bir dört tekerlekten çekişli arazi modeli olan "X-MODE"u tanıtmak üzere bir araya geldi. Bu sistem akıllı sürünme modu ile kötü hava koşullarında yol tutuşunu iyileştirmeye yardımcı oluyor.

TOYOTA BOZHI 4X FİYATLARI

Toyota'nın yeni Bozhi 4X modeli, akıllı şerit takibi, öngörülü sürüş modu ve daha fazlası gibi en son güvenlik teknolojilerini de içeriyor.

Elektrikli SUV, 615 km'ye kadar menzile sahip dört donanım seçeneğiyle sunuluyor. 179,800 yuan'dan başlayan fiyatlarla sunulan 615 Air modelinde 8 inç ekran, Toyota akıllı kokpit, sürüş destek özellikleri ve bağlanabilirlik bulunuyor.

199.800 yuan karşılığında 615 Pro, yüksek kaliteli deri koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, ısıtmalı ön koltuklar, panoramik izleme sistemi ve daha fazlasını sunuyor.

En yüksek "dört tekerlekten çekişli 560Max", kavrama kontrollü sürünme modu, X-Mode dört tekerlekten çekiş, akıllı kablosuz şarj ve akıllı park asistanı içeriyor.

Önden çekişli versiyonlarda 615 km'ye kadar CLTC menziline sahip 150 kW'lık bir elektrik motoru bulunurken, dört tekerlekten çekişli modelde 560 km'ye kadar CLTC menziline sahip çift 80 kW'lık motor yer alıyor.