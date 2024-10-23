DFSK'nin yeni modeli Türkiye'de: İşte D segmenti SUV DFSK E5 Trend'in teknik özellikleri ve fiyatı...

Yayınlanma: 23.10.2024 - 11:35

Güncelleme: 23.10.2024 - 11:35

DFSK, benzinli motora sahip sportif D segmenti SUV E5 Trend modelini Türkiye'de satışa çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DFSK, Türkiye'deki ürün atağına devam ediyor.

Türkiye otomotiv pazarında SHS Otomotiv distribütörlüğünde binek ve ticari araçlarıyla boy gösteren şirket, ürün yelpazesini benzinli motora sahip sportif D segmenti SUV E5 Trend modeliyle genişletti.

Şirketin tasarımcıları, aracın görünümünü oluştururken Anka kuşundan ilham aldı. Tasarımıyla her yolculuğu farklı bir deneyime dönüştürmeyi amaçlayan model, detayları ve teknolojisiyle de dikkati çekiyor.

Modelin ön panjuru, sportif tasarımlı hava kanalları, siyah tavan rayları, siyah çamurluk kapmaları, siyah ön-arka tampon alt çıtaları, gri yan etek çıtaları, 19 inç jantları ve güvenlik sistemleri gibi özellikleri öne çıkıyor.

DFSK E5 BOYUTLARI

4 bin 720 milimetre (mm) uzunluğa, 1865 mm genişliğe, 1710 mm yüksekliğe sahip model, 2 bin 785 mm aks aralığıyla geniş iç hacminden ip uçları veriyor.

360 derece görüş sistemine sahip modelde hava temizlemeyle filtreleme teknolojisi bulunuyor.

7 kişilik iç hacmi, yüksek torku ve fren mesafesiyle sürüş deneyimi sağlayan model, aynı zamanda şehir içi manevra kabiliyetinden uzun yolda sunduğu konfora kadar birçok ihtiyaca cevap veriyor.

Modelin kabininde ısıtma ve soğutma özelliğine sahip deri ön koltuklar, panoramik cam tavan ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi özellikler yer alıyor.

Modelde 7 inç'lik dijital sürücü göstergeleri ve 12,3 inç büyüklüğünde multimedya ekran bulunuyor.

174 beygir güç üreten turbo beslemeli 1,5 litrelik benzinli motor ve 285 Nm tork ile sürüş deneyimi sağlayan model, 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilen ve verimli turbo motoruyla birlikte sürüş keyfi sunuyor.

DFSK E5 FİYATI

Şirket, modeli, Türkiye'de ilk etapta Elegance donanım seviyesiyle ve 2 milyon 75 bin liradan satışa sundu. Modelin başlangıç donanım seviyesi olan Comfort versiyonunun ise aralıkta mağazalarda olması planlanıyor.

Comfort donanımda, sunroof, LED ön-arka farlar, LED gündüz farları, elektrikli ayarlanabilir sürücü ve ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, 12,3 inç multimedya ekranı ve dijital sürücü göstergeleri, yan hava yastıkları, Apple ve Android akıllı telefon bağlantı özellikleri ve deri koltuk döşemeleri standart olarak yer alıyor.

Şirket, modelde 6 yıl/150 bin kilometre garanti sunuyor.