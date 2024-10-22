Toyota'nın yeni nesil Land Cruiser Prado'su Türkiye'de satışa sunuldu

Yayınlanma: 22.10.2024 - 12:31

Güncelleme: 22.10.2024 - 12:31

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araç, yeni Land Cruiser Prado, Toyota'nın ünlü arazi kabiliyeti ve sağlamlık mirasını yenilikçi teknolojilerle birleştiriyor. Araç, 7 kişilik konfigürasyonu, gelişmiş donanım seçenekleri ve yüksek konforuyla dikkati çekiyor.

Özellikle zorlu off-road koşullarına dayanıklı olarak tasarlanan Prado, şehir içi sürüşlerinde de üst düzey konfor sunmayı hedefliyor.

2.8 litrelik turbo dizel motorla donatılan araç, 202 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Yeni 8 kademeli otomatik şanzıman, hem pürüzsüz vites geçişleri sağlıyor hem de yakıt verimliliğini artırıyor.

Prado'nun sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi, daha yüksek bir off-road performansı sunarken, iyileştirilmiş Torsen diferansiyel ile çekiş ve denge kabiliyetini de bir üst seviyeye taşıyor. Çoklu Arazi Seçimi (Multi-Terrain Select), Eğim İniş Destek Sistemi (DAC) ve Arazi Kullanımı Destek Sistemi (Crawl Control) gibi yenilikçi off-road asistanları da Prado'nun en zorlu koşullarda bile üstün performans göstermesine olanak tanıyor.

Yeni Land Cruiser Prado, geniş iç hacmi ve premium donanım özellikleriyle de öne çıkıyor. Araç, 12.3 inç multimedya ekranı, JBL ses sistemi, kablosuz şarj ünitesi ve ön cama yansıtmalı dijital gösterge paneli gibi özellikler, sürücü ve yolculara üst düzey bir deneyim sunuyor.

Araçta, ısıtmalı ve soğutmalı ön ve arka koltuklar, elektrikli sürücü koltuğu, panoramik cam tavan ve çift bölgeli otomatik klima gibi konfor özellikleri de yer alıyor. Aracın bagaj kapasitesi ise üçüncü sıra koltuklar katlandığında 1875 litreye kadar çıkabiliyor.

Toyota Safety Sense 3 ile donatılan Land Cruiser Prado'da adaptif hız sabitleme sistemi (ACC), ön çarpışma önleyici sistem (PCS), trafik işareti algılama sistemi (RSA) ve şerit takip asistanı gibi gelişmiş güvenlik özellikler bulunuyor.

ÖN SATIŞ DÖNEMİNDE YOĞUN İLGİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, yeni nesil Prado'nun Türkiye'de büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Bozkurt, 'Land Cruiser Prado, Toyota'nın tüm dünya tarafından kabul edilen sağlamlık ve güvenilirlik mirasının temellerini oluşturan modellerden biri. Araç günümüzde sadece Toyota adına değil tüm otomotiv dünyası adına farklı bir noktada yer alıyor. Uzun zamandır büyük heyecanla beklenen yeni nesil Land Cruiser Prado tahmin ettiğimiz gibi müşterilerimizden yoğun talep aldı. Bu modelin satışa sunulmasıyla bu ilginin daha da artacağını tahmin ediyoruz.' açıklamasında bulundu.

Ön sipariş döneminde gelen yüksek talebe işaret eden Bozkurt, 'İlk etapta yıl sonuna kadar en az 200 adet araçla bu ilgiyi karşılamaya çalışacağız. Önümüzdeki yıl ise bu yüksek talebe paralel olarak Yeni Land Cruiser Prado modelinde hedefimiz 1000 ve üzeri adetlere gitmek olacak. Bu modelin Toyota markasının mevcut kullanıcıları ve mevcut Land Cruiser sahiplerinin yanı sıra segmentinde birçok modelden müşteri alabileceğini görüyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.