Doğuş Otomotiv'in 30 yılı retrospektif sergide sunulacak

Yayınlanma: 09.05.2024 - 09:40

Güncelleme: 09.05.2024 - 09:40

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Doğuş Otomotiv, 1994 yılında Volkswagen AG ile Volkswagen Binek Araç, Audi ve Scania markalarının distribütörlük anlaşmalarını imzalayarak başladığı yolculuğunu, gelecek planlarıyla birleştirdiği retrospektif bir sergiyle ziyaretçilerine aktaracak.

Kuruluşunun 30. yılı nedeniyle düzenlenen sergi, markanın gelecek, sürdürülebilirlik ve inovasyonla ilgili öngörülerini sunduğu Galataport'taki Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi'nde 10 -20 Mayıs tarihleri arasında 10.00-21.00 saatlerinde ücretsiz olarak ziyarete açılacak.

Sergide, Doğuş Otomotiv'in 30. yılı anısına, heykeltıraş Mustafa Tuğrul tarafından geri dönüştürülebilen atık otomobil parçalarından hazırlanan ve Doğuş Otomotiv'in sürdürülebilirlik konusuna verdiği önemi simgeleyen 'Sürdürülebilir Bir Geleceği Birlikte Şekillendirmek' isimli bir heykel çalışması da yer alacak.

30 YILIN KİLOMETRE TAŞLARI SERGİLENECEK

Doğuş Otomotiv'in 1994 yılında başladığı yolculuğu süresince, hali hazırda temsil ettiği tüm markalarla yapılan anlaşmalardan halka arz edilmesine, motor sporları tarihine damga vurmuş organizasyonlarından otomotiv pazar liderliği başarılarına, uluslararası model lansmanlarından aldığı ödüller ve uluslararası derecelere kadar tarihe başarıyla işlenmiş yüzlerce konu; gazete kupürleri, fotoğraflar ve videolarla sergide sunulacak.

1998 yılında Volkswagen Golf'ün yeni neslini tanıtmak için CNR Fuar Merkezi'nde kurulan 10 bin m2'lik 'Golf Şehri'nden, Doğuş Otomotiv'in 2004 yılındaki halka arzına, 2007 yılında 1000. Porsche'nin sahibine teslimine kadar onlarca kilometre taşının gün yüzüne çıkarıldığı sergi, şirket kuruluşunun ilk yıllarından itibaren kesitler sunacak ve 30 yıllık tüm tarihçenin bir araya getirildiği bir arşiv çalışması niteliğini taşıyacak.

Sergide, Doğuş Otomotiv'in pazar payı yükselişleri yıl yıl verilirken, özellikle kurumsal sürdürülebilirlik performansları ile kurumsal yönetişim konusundaki gelişimine de geniş yer verilecek. Doğuş Otomotiv'in bu özel tarihi yolculuğunda, geride kalan 30 yıllık sürede Türkiye ve dünyada gündemi etkileyen önemli, ilgili çekici olaylar da ziyaretçileri geçmişe götürecek.

Serginin ilgi çekici bölümlerinden birisi de Doğuş Otomotiv'in geleceğe yönelik çalışmalarının öne çıkan başlıklarının gösterildiği alan olacak. Bu bölümde, ziyaretçiler mobilite, elektrikli araçlar ve ulaşımın dönüşümü, akıllı şehirler, yapay zeka ve otomasyon, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik gibi günümüzün ve geleceğin gündemini oluşturan ana konuları soyut bir dünyada görebilecek.