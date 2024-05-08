Türkiye'ye gelecek yeni Skywell modeli HT-i'nin teknik özellikleri belli oldu...
Türkiye pazarına 2021 yılında elektrikli ET5 modeli giren Skywell'in ikinci modelini satışa sunacağı açıklandı. Temmuz ayında ön siparişe açılacak hibrit Skywell HT-i'nin teknik özellikleri belli oldu.
Türkiye'de 2021 yılında Ulu Motor aracılığı ile satılmaya başlanan Skywell'in ikinci modeli Türkiye'ye geliyor.
2021 yılında elektrikli Skywell ET5 satışa sunulmaya başlandı. 642 kilometre menzile sahip 150 kW gücündeki SUV'nin ardından marka bu kez hibrit modelini Türkiye'de satışa çıkarıyor.
Temmuz ayında ön siparişe açılacak hibrit Skywell HT-i'nin teknik özellikleri şöyle:
SKYWELL HT-I TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Benzinli motor gücü: 116 bg / 135 Nm
ELektrikli motor gücü: 130 kW / 300 Nm
Elektrikli menzil: 200 km
Toplam menzil: 1267 kilometre
SKYWELL HT-I TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Ortalama yakıt tüketimi: 5.3 lt
Batarya kapasitesi: 21.68 kWh
Şarj süresi: 3 saat
Maksimum hız: 170 km/sa
Şanzıman: ECVT
SKYWELL HT-I BOYUTLARI
Uzunluk: 4720 mm
Genişlik: 1908 mm
Yükseklik: 1701 mm
SKYWELL HT-I FİYATLARI
Çin'deki fiyatı: 20.410 dolar - 33.750 dolar.
Modelin Türkiye fiyatları henüz açıklanmadı.
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