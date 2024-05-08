Türkiye'ye gelecek yeni Skywell modeli HT-i'nin teknik özellikleri belli oldu...

Türkiye pazarına 2021 yılında elektrikli ET5 modeli giren Skywell'in ikinci modelini satışa sunacağı açıklandı. Temmuz ayında ön siparişe açılacak hibrit Skywell HT-i'nin teknik özellikleri belli oldu.

Savaşkan İskefli
08 Mayıs 2024 Çarşamba, 18:26
Türkiye'ye gelecek yeni Skywell modeli HT-i'nin teknik özellikleri belli oldu...

Türkiye'de 2021 yılında Ulu Motor aracılığı ile satılmaya başlanan Skywell'in ikinci modeli Türkiye'ye geliyor.

Türkiye'ye gelecek yeni Skywell modeli HT-i'nin teknik özellikleri belli oldu...

2021 yılında elektrikli Skywell ET5 satışa sunulmaya başlandı. 642 kilometre menzile sahip 150 kW gücündeki SUV'nin ardından marka bu kez hibrit modelini Türkiye'de satışa çıkarıyor.

Türkiye'ye gelecek yeni Skywell modeli HT-i'nin teknik özellikleri belli oldu...

Temmuz ayında ön siparişe açılacak hibrit Skywell HT-i'nin teknik özellikleri şöyle:

Türkiye'ye gelecek yeni Skywell modeli HT-i'nin teknik özellikleri belli oldu...

SKYWELL HT-I TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Benzinli motor gücü: 116 bg / 135 Nm

ELektrikli motor gücü: 130 kW / 300 Nm

Elektrikli menzil: 200 km

Toplam menzil: 1267 kilometre

Türkiye'ye gelecek yeni Skywell modeli HT-i'nin teknik özellikleri belli oldu...

SKYWELL HT-I TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ortalama yakıt tüketimi: 5.3 lt

Batarya kapasitesi: 21.68 kWh

Şarj süresi: 3 saat

Maksimum hız: 170 km/sa

Şanzıman: ECVT

Türkiye'ye gelecek yeni Skywell modeli HT-i'nin teknik özellikleri belli oldu...

SKYWELL HT-I BOYUTLARI

Uzunluk: 4720 mm

Genişlik: 1908 mm

Yükseklik: 1701 mm

Türkiye'ye gelecek yeni Skywell modeli HT-i'nin teknik özellikleri belli oldu...

SKYWELL HT-I FİYATLARI

Çin'deki fiyatı: 20.410 dolar - 33.750 dolar.

Modelin Türkiye fiyatları henüz açıklanmadı.

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