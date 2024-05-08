Skywell'in yeni SUV modeli HT-i Türkiye'ye geliyor: Ön siparişe açılacağı tarih açıklandı

Ulu Motor, Skywell'in yeni hibrit SUV modeli HT-i'yi tanıttı. Modelin ön siparişe açılacağı tarih açıklandı. Bir diğer modelinse Türkiye'ye geleceği kesinleşti.

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Yayınlanma: 08.05.2024 - 17:52
Skywell'in yeni SUV modeli HT-i Türkiye'ye geliyor: Ön siparişe açılacağı tarih açıklandı
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulu Motor, hibrit SUV model HT-i, Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye'de ön siparişlere açmayı hedefliyor.

Şirket, Türkiye'de elektrikli araçları kapsayan yeni tebliğe yönelik çalışmalarını sürdürürken, yeni modellerle de kullanıcılarını buluşturuyor.

Model, elektrikli araç sahipliğinde kararsız kalanlara yönelik ara bir çözüm sunuyor. Model, benzinli ve elektrikli motorun kombinasyonunu sunarken, sadece elektrik kullanımında 200 kilometreye varan, elektrik-benzin karma kullanımda ise toplamda 1267 kilometreye varan bir kullanım menzili sağlıyor.

Ayrıca tasarım ödüllü yeni elektrikli sedan Skyhome’un hibrit versiyonunun da hızlı bir şekilde Türkiye pazarına sunulmasına yönelik Skywell Türkiye Distribütörü Ulu Motor ile üretici firma Skywell arasında karşılıklı olarak mutabakat sağladı.


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