Doğuş Otomotiv'in "Doğaya Kanat Açtık" projesi COP28'de yerini aldı

Yayınlanma: 02.12.2023 - 11:09

Güncelleme: 02.12.2023 - 11:09

Doğuş Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen COP28'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başkanlığında yer alan Türkiye, standında çok sayıda oturumun yanı sıra çeşitli görsel ve sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Türkiye standında yer alan çalışmalardan biri de Doğuş Otomotiv tarafından gerçekleştirilen 'Doğaya Kanat Açtık' projesi.

Doğa ve çevrenin korunması yönünde farkındalık çalışmalarına imza atan Doğuş Otomotiv'in sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde, 2021'de hayata geçirdiği proje, iklim değişikliğine, çevre kirliliğine, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan türlere, çarpık kentleşmeye, yasa dışı avcılığa, sulak alanların yok edilmesine dikkati çekmeyi amaçlıyor.

COP28 kapsamında Türkiye standında yer alan fotoğraf ve heykeller de bu proje kapsamında yer alan 'Fotoğraftan-Heykele' sergisi.

Sergide, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in 'Doğaya Kanat Açtık' projesi çerçevesinde görüntülediği ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerinden kızıl akbaba, turna, flamingo, balık kartalının fotoğrafları ve bu türlerin heykeltıraş Mustafa Tuğrul'un geri dönüşüme ayrılmış atık otomobil parçalarıyla oluşturduğu heykelleri yer alıyor.