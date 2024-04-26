DS Automobiles, Formula E'nin Monaco ayağına özel tasarımla katılacak: Yarış yarın!

Yayınlanma: 26.04.2024 - 16:14

Güncelleme: 26.04.2024 - 16:14

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Formula E'de ikişer defa pilotlar ve takımlar çifte şampiyonluğu bulunan DS Automobiles, motor sporlarına ev sahipliği yapan köklü geçmişiyle dünyanın en önemli yarış etkinliklerinden biri olan Monaco E-Prix'sine bu kez özel bir tasarımla katılacak.

DS Performance ekibi tarafından geliştirilen DS E-TENSE FE23 'Grand Gala', Monaco'yu yansıtan şık gece elbiselerine saygı duruşunda bulunarak dünyanın en ünlü motorsporları yarışını kutlayacak.

27 Nisan'da düzenlenecek yarışta sürücü koltuğunda iki Formula E şampiyonluğu bulunan ve 2019 Monaco E-Prix yarışını kazanan Jean-Eric Vergne ile takım arkadaşı 2022 Formula E şampiyonu olan ve aynı yıl Monaco E-Prix yarışını ilk sırada tamamlayan Stoffel Vandoorne yer alacak. Pilotlar, DS E-TENSE FE23 'Grand Gala' yarış aracının büyüleyici renkleriyle uyumlu yarış tulumları ve kasklarla pistte boy gösterecek ve aynı tasarıma sahip özel bir DS 7 E-TENSE 4x4 360 yol aracı da pilotların kullanımı için sunulacak.

'BU ÖZEL YARIŞI HEYECANLA BEKLİYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti, bu yarış etkinliği için özel ve benzersiz DS E-TENSE FE23'ü geliştirdiklerini belirterek, ''Monaco'nun dört bir yanında karşılaşabileceğiniz gala etkinliklerinden ilham alan otomobilimiz, bu kez Grand Gala olarak adlandırılan ve Monaco yarışı için özel olarak tasarlanan takım elbisesiyle karşımıza çıkacak'' değerlendirmesinde bulundu.

Yenilikçi araç kaplamasının yanı sıra pilotlar için de Grand Gala temasından ilham alan muhteşem tulumlar ve kasklar tasarladıklarını kaydeden Franzetti şöyle konuştu:

''Jean-Eric ve Stoffel'in Monaco turlarında kullanacağı ve yarış aracımızla aynı kaplama tasarımına sahip DS 7 E-TENSE 4X4 360 için de aynısı geçerli. Ayrıca, bu etkinliğe özel olarak 'Automobilist' dergisi tarafından tasarlanan büyüleyici posterler de Automobilist web sitesinde koleksiyoncuların beğenisine sunulacak. DS Perforformance ve iş ortağı PENSKE AUTOSPORT'un güzel ve yenilikçi çözümleriyle dolu bu özel yarışı heyecanla bekliyoruz.''