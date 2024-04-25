Cupra'nın en çok satan modeli Formentor 29 Nisan'da tanıtılıyor: İlk fotoğraflar geldi...

Yayınlanma: 25.04.2024 - 16:46

Güncelleme: 25.04.2024 - 16:46

Popüler Cupra Formentor yakında yeni LED ışıkları ve ışıklı rozeti ile orta yaş yenilemesine kavuşacak.

Formentor Cupra'nın en çok satan otomobili ve İspanyol marka yeni bir makyajla bu otomobili taze tutmak istiyor. Üretici, revize Cupra Formentor'un 29 Nisan'da güncellenmiş Cupra Leon ile birlikte tanıtılacağını doğruladı ve bu süreçte tek bir teaser görsel yayımladı.

ARKA AYDINLATMA İMZASI

Revize edilmiş kompakt SUV yolda test edilirken zaten görülmüştü. Ancak bu resim güncellenmiş araca ait ilk resmi fotoğraf. Yalnızca arka aydınlatma imzasıyla sınırlı olan bu görüntü, belirgin bir yeni tasarım ve ışıklandırılmış Cupra rozetini gösteriyor. Ayrıca ışık kümesinin yan tarafındaki aydınlatmalı Cupra yazılarını da seçebiliyoruz, ancak otomobilin geri kalanı gizli kalıyor.

CUPRA SATIŞLARININ YARIDAN FAZLASI

Cupra satışlarının yüzde 63,8'i 2022 yılında Formentor tarafından gerçekleştirildi ve Cupra bir marka olarak Seat ile arasındaki satış farkını istikrarlı bir şekilde kapattı.

Karartılmış tek teaser fotoğrafı büyük ölçüde tahmin yürütmemizi sağlarken, bir dizi önceki casus görüntü daha fazlasını ele veriyor. Söz konusu araç, tamamen yeni bir ızgaraya ve yakında çıkacak Cupra Tavascan SUV'dakileri taklit eden yeni LED farlara sahip görünüyor. Formentor'un alt ön tamponu da yeni hava girişleriyle revize edilecek.

CUPRA FORMENTOR YENİ RENK SEÇENEKLERİ

Aracın yan tarafı gizlenmemiş ve herhangi bir değişiklik göstermiyor. Ancak Formentor'un bazı yeni alaşım jant seçeneklerinin yanı sıra bazı yeni renklere sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu prototipin arka kısmına, yeni bir arka difüzör ve yan hava delikleri gibi görünen şeyleri gizlemek için kamuflaj uygulanmış.

CUPRA FORMENTOR İÇ MEKÂN

İç mekânın genel düzeni çok fazla değişmeyecektir. Kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantısı ile donatılmış 12 inçlik merkezi dokunmatik ekran her Formentor modelinde bulunmaya devam edecek. Dokunmaya duyarlı klima kontrol sürgüsünün gece kullanımını kolaylaştırmak için arkadan aydınlatmalı hale gelmesi bekleniyor. Bilgi-eğlence sisteminin kendisi de büyük olasılıkla geçen yıl VW Golf'te görülenlere benzer güncellemeler alacak.

CUPRA FORMENTOR FİYATLARI

Hem hatchback hem de daha pratik stationwagon Leon, Formentor ile birlikte tanıtılacak.

Mevcut Formentor'un fiyatları 150 bg gücündeki 1.5 litrelik dört silindirli model için 2 milyon 60 bin TL'den başlıyor. Gelecek makyajla birlikte ürün gamında hafif bir fiyat artışı bekleniyor. 310 bg gücündeki 2.0 litrelik en üst model de aynı motoru kullanan 316 bg gücündeki Golf R Estate ile eşleşecek şekilde güç artışı alabilir.