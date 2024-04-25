Yeni Cupra Leon saatler sonra tanıtılacak: Buzlu yol üzerinde yakalandı! İşte ilk fotoğraflar...

Yayınlanma: 25.04.2024 - 15:58

Güncelleme: 25.04.2024 - 15:58

Cupra, Leon hatchback ve estate için aracın teknolojik özelliklerinde ve tasarımında önemli bir güncellemeye hazırlanıyor. Aracın çeşitli şekillerde test edildiği fotoğraflar ortaya çıktı hatta Cupra ilk resmi teaser görüntüsünü de yayımladı ve otomobillerin 29 Nisan'da tam olarak ortaya çıkacağını doğruladı.

İLK AYRINTILAR

Tek görsel çok fazla şey ele vermiyor. Aslında, geçtiğimiz birkaç ay boyunca açıkta görüntülenen çeşitli kamuflajlı araçlardan daha fazla bilgi edinebiliyoruz. Bununla birlikte, resmin gösterdiği şey, üç parçaya bölünmüş yeni bir arka ışık imzası. Ayrıca yan taraftaki aydınlatılmış 'Leon' yazısı da seçilebiliyor.

IŞIKLI CUPRA ROZETİ

Yeni Leon, revize edilmiş Cupra Formentor SUV ile birlikte önümüzdeki hafta hatchback ve estate formlarında tanıtılacak. Formentor benzer bir teaser görüntüsünde ışıklı bir Cupra rozeti gösterilmişti, ancak Leon'un benzer bir muameleden faydalanıp faydalanmayacağını 29 Nisan'da göreceğiz.

OCTAVIA, A3, GOLF...

Daha önce farklı şekillerde kış testlerinde görüntülenen yeni Leon, VW'nin yakın zamanda güncellenen Golf Mk 8.5 modelini takip edecek ve her ikisi de bu yılın sonlarında showroomlarda yerini alacak olan revize edilen Skoda Octavia ve Audi A3 gibi diğer güncellenmiş MQB modellerine katılacak.

Bahsi geçen teaser görselinde gördüklerimizin yanı sıra casus resimler markanın tasarım dilinin evriminin devam ettiğini gösteriyor. Bu, mevcut modele kıyasla belirgin bir şekilde farklı olan ve yeni bir üç elemanlı aydınlatma imzasına sahip yeni bir LED far seti ile başlayacak.

DAHA AGRESİF TASARIM

Bu farlar, Tavascan SUV gibi yeni Cupra modellerinden ipuçları alan, çok daha büyük bir alt ızgara ve daha belirgin ızgara ve havalandırma deliklerinin hâkim olduğu yepyeni bir ön uç tasarımının içinde yer alacak.

Bu görüntülerdeki beyaz Cupra Leon hatchback, alt tampondaki sahte egzoz çıkışları ve ön kanattaki batarya için ikincil bir doldurma kapağından da anlaşılacağı üzere plug-in hibrid bir model gibi görünüyor. Cupra'nın tasarımcıları jant tasarımlarıyla da eğleniyor gibi görünüyor; hatchback, elmas kesim kaplamalı yeni bir üç kollu alaşıma sahip.

CUPRA LEON ÜÇ KOLLU JANTLARLA GELİYOR

Cupra Leon'un yakında çıkacak olan Estate versiyonu da Autoexpress tarafından görüntülerindi. Bu versiyon büyük olasılıkla turboşarjlı 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motora ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip, arka tampona gizlenmiş dört yuvarlak egzoz çıkışından da anlaşılacağı üzere. Bu model de kendi üç kollu jant tasarımına sahip ve hatchback gibi arkasında bronz kaplamalı kaliperlerden oluşan kalın bir set bulunuyor.

CUPRA LEON İÇ MEKÂN

Cupra Leon'un iç mekânı da yenilenecek, ancak bunun yeni Mk 8.5 VW Golf'te olduğu gibi yeni bir dizi dijital arayüz için geçerli olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek.

CUPRA LEON FİYAT

Cupra aracın nisan sonunda tanıtılacağını duyurdu. Cupra Leon 1.5 eTSI şu anda 1.8 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Yeni model ile fiyatın biraz daha artması bekleniyor.