DS Automobiles SM Tribute'u tanıtacak: 50 yıl boyunca gelişen tasarım

Yayınlanma: 20.09.2024 - 11:09

Güncelleme: 20.09.2024 - 11:09

Şirketten yapılan açıklamaya göre, orijinal bir SM'nin yanında 120 metrekarelik bir alana yerleştirilecek olan SM Tribute, bu sene Concours d'Elegance'da ilk kez görücüye çıkacak.

Ziyaretçiler, 4 kapılı bir SM Opera, bir SM Mylord cabriolet, 1974 Spa-Francorchamps 24 Saat yarışına katılmış SM yarış aracı, 2023 Retromobile'de sergilenmiş olan bir SM Proto ve Euro SM Club'a dahil olan farklı renklerdeki diğer SM'leri de yakından inceleme veya yeniden keşfetme olanağına sahip olacak.

Şirket, 2020'nin ilkbaharında sosyal ağlarında SM2020 adı altında bir dizi eskiz paylaşmıştı.

YENİDEN YORUMLANDI

DS Design Studio Paris tasarımcıları arasında düzenlenen bir tasarım yarışmasının sonucunda ortaya çıkan bu çizimler, 1970'de pazara sunulan SM modelinin yeniden yorumlanmasını sağladı.

Tasarım ekibi, yaratıcılıklarını ortaya çıkaran ve düşünme yeteneklerini besleyen eskiz çizimler aracılığıyla, tarihi DS Automobiles modelleri DS ve SM’nin mirasına yönelik düzenli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bir saygı duruşundan çok daha fazlası olan SM Tribute, şirketin kuruluşundan ve Chantilly Arts&Elegance'a ilk katılımından bu yana geçen 10 yıllık sanat ve zarafet dolu süreci kutluyor.

50 YIL BOYUNCA GELİŞEN TASARIM

Ekip, SM modelinin son 50 yıl boyunca gelişmeye devam ettiğini hayal ederek bir tasarım ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Tasarım Direktörü Thierry Metroz , ikonik modelleri üzerinde çalışma yaptıklarını belirterek, on yılın sonunda ortaya koyacakları gelecek modellerin şeklini belirlemeye yönelik araştırmaları destekkediklerini kaydetti.

2020'den bu yana yaptıklarının ve SM Tribute ile Chantilly'de gösterdikleri varlığın bu faaliyetin ve konuyla ilgili araştırmaların kanıtı olduğunu aktaran Metroz, ''Topluluğumuz bu eskiz paylaşımı sürecinde bize birçok güçlü mesaj gönderdi. Birinci mesaj topluluğumuzun mirasımız olan ikonik modellere çok bağlı olduğuydu. İkincisi ise kimsenin orijinal tasarımın bozulmasını istemediğiydi. Mirasımızı, ikonik modellerimiz DS ve SM ile güçlendirmeyi istiyoruz, avant-garde tasarıma olan bağlılığımız da buradan geliyor'' değerlendirmesinde bulundu.

DS Automobiles Dış Tasarım Başkanı Frederic Soubirou da prototipler ve iki adet Presidential SM tasarımı da dahil olmak üzere çeşitli SM modellerini inceleyip ilham aldıklarına dikkati çekerek, ''Göze çarpan, imza niteliğinde bir özellikleri vardı. Yolda uçuyor izlenimi veriyorlardı ve havalanarak gidiyor gibi görünüyorlardı'' ifadelerini kullandı.