DS Automobiles'den mart ayına özel kampanya: 800 bin TL kredi kampanyası!

Yayınlanma: 08.03.2025 - 17:29

Güncelleme: 08.03.2025 - 17:29

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teklif kapsamında, DS 7 Opera BlueHDi 130, DS 7 Saint Exupery BlueHDi 130, DS 7 Etoile BlueHDi 130, DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300, DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360, DS 4 Pallas BlueHDi 130 ve DS 4 Pallas PureTech 130 modellerinde avantajlı kredi veya takas fırsatları sunulacak.

800 BİN TL KREDİ

DS 7'nin Opera BlueHDi 130, Saint Exupery BlueHDi 130 ve Etoile BlueHDi 130 versiyonları 800 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği fırsatlarıyla sunuluyor.

Şarj edilebilir hibrit güç ünitesiyle performans ve verimliliği bir arada sunan DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 ve DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonlarında ise 1 milyon 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi olanağı bulunuyor.

DS 4 KAMPANYA

DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli 550 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği fırsatı sunulurken, DS 4 Pallas PureTech 130 modeli ise 400 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas imkanı tanıyor.

DS 7, karakteristik tasarımının yanı sıra ön ve arka detaylarındaki modern çizgileriyle dikkati çekiyor. DS 7'nin ön tasarımında yer alan DS Pixel Led Vision 3.0 farlar, DS Light Veil gündüz farlarını da kapsayarak moda ruhunu yansıtıyor. DS 7'de ayrıca tamamı otomatik şanzımanla kombine edilen üç farklı güç seçeneği de sunuluyor.

DS Automobiles, DS 4 ile gelişimine hız katıyor. DS 4, kompakt hatchback sınıfında yeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeylerle uyum sağlıyor. Gövde tasarımıyla aerodinamik tasarımlı ve 19 inç'lik jantlara sahip tekerleklerin oranı, DS Aero Sport Lounge konseptinden esinleniyor. DS 4, iç mekanda da premium otomobil hissini artıran özel tasarım öğeleriyle donatıldı.???????