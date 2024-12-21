DS Automobiles'in amiral gemisi o tarihte sahneye çıkıyor!

Yayınlanma: 21.12.2024 - 12:30

Güncelleme: 21.12.2024 - 12:30

Şirketten yapılan açıklamaya göre DS Automobiles'ın yeni amiral gemisi DS N°8, 10-19 Ocak 2025 arasında Brüksel Expo Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Brüksel Otomobil Fuarı'nda ilk defa görücüye çıkarılacak.

DS Aero Sport Lounge konseptinden ilham alınarak tasarlanan DS N°8, kalitesi, uzun menzili ve benzersiz konfor özellikleriyle elektrikli otomobil seçenekleri arasında yüksek konfor seviyesi sunuyor.

Yüzde 100 elektrikliyle DS Automobiles modeli olan DS N°8, 0,24'lük Cx değeri sayesinde 750 kilometre (WLTP döngüsü) toplam menzilin yanı sıra otoyolda da 500 kilometreyi aşan elektrikli sürüş menziline sahip. DS N°8, 350 HP'ye kadar erişen gücü ve iki veya dört tekerlekten çekiş seçenekleriyle konfor standartlarını yeniden tanımlıyor.

DS N°8, Brüksel Expo Fuar Merkezi'nin 5 numaralı salonunda, Stellantis Grubunun premium alanının merkezinde yer alan DS Automobiles standında tanıtılacak.

Bununla birlikte tasarımın farklı renk ve iç mekan özelliklerinin keyfini sürebilecek ve hatta sürükleyici DS Design Studio dijital deneyim ünitesini kullanarak DS N°8'i yapılandırabilecekler.

ETOILE donanımıyla sergilenecek olan model, kristal grisi renkli olsa da tavandan kaputa uzayan ve kaputta genişletilmiş çift renkli siyah renk kullanımıyla çift renkli bir tasarım sunuyor.