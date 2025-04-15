DS Automobiles'ten elektrikli otomobille seyahat için rehber

Yayınlanma: 15.04.2025 - 14:55

Güncelleme: 15.04.2025 - 14:55

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Elektrikli Seyahat Sanatı' adıyla hazırlanan 400 sayfalık rehber, 25 Nisan'da yayımlanacak. Rehberde elektrikli ulaşım için özel olarak belirlenmiş güzergahların yanı sıra şarj istasyonları, detaylı haritalar, gastronomik duraklar, spor etkinlikleri ve kültürel keşif noktalarına dair bilgiler yer alacak.

Çalışma, sürdürülebilir ulaşım anlayışı çerçevesinde, elektrikli araçlarla seyahat etmeyi kolaylaştırmayı ve bu alandaki kullanıcı deneyimini artırmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Üst Yöneticisi (CEO) Xavier Peugeot, DS Automobiles ve Michelin Editions arasındaki işbirliğinin, projenin merkezinde yer alan ve seyahat bilgisi ve dinginliği öne çıkan iki Fransız şirketini tek bir şemsiye altında birleştirdiğini belirtti.

750 KİLOMETRE MENZZİLLİ DS N8

Peugeot, ''Elektrikli Seyahat Sanatı ile mesajımızı güçlendiriyoruz ve 750 kilometreye kadar menzile sahip yeni yüzde 100 elektrikli öncü modelimiz DS N8 ile herkesi özel seyahat noktalarını ve lezzet duraklarını keşfetmeye davet ediyoruz'' ifadesini kullandı.

Michelin Seyahat Rehberleri Direktörü Philippe Orain de hazırlanan rehberin, elektrikli araçlarla seyahate dair algıyı değiştirmeyi hedeflediğini vurgulayarak, ''DS Automobiles ile kurduğumuz bu ortaklık, yenilikçilik ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı vurgularken elektrik çağında seyahat keyfini birlikte yeniden değerlendirmemize olanak sağlıyor'' açıklamalarında bulundu.