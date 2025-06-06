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DS N°8, Fransız zanaatkârlığının zirvesini Révélations Fuarı’nda sergiledi
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DS N°8, Fransız zanaatkârlığının zirvesini Révélations Fuarı’nda sergiledi

6.06.2025 17:11:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
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DS N°8, Fransız zanaatkârlığının zirvesini Révélations Fuarı’nda sergiledi

Fransa Cumhurbaşkanlığı için özel olarak tasarlanan PRESIDENTIAL DS N°8, Révélations Fuarı’nda sanat ve mühendisliğin mükemmel birleşimi olarak tanıtıldı. Zanaatkârlıkla desteklenen teknolojik yenilikleriyle dikkat çeken bu model, sadece bir otomobil değil, aynı zamanda Fransız kültürünün zarif bir yansıması olarak öne çıkıyor.

DS N°8, Fransız zanaatkârlığının zirvesini Révélations Fuarı’nda sergiledi
DS Automobiles, PRESIDENTIAL DS N°8 adlı modelini, Révélations Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Bienali'nde sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. 2019 yılından bu yana bienalin tarihî ortağı olan DS Automobiles, fuara katılan tek otomotiv markası olarak, sanatı ve tasarımı birleştiren bir örnek teşkil etti.

DS N°8, Fransız zanaatkârlığının zirvesini Révélations Fuarı’nda sergiledi
Model, 2025’te satışa sunulmadan önce Fransa Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilmiş ve 8 Mayıs Zafer Günü’nde Cumhurbaşkanı tarafından tanıtılmıştı. Tasarım ve mühendislik açısından özel olarak geliştirilen PRESIDENTIAL DS N°8, dış tasarımında Safir Mavisi renk tonu ve mavi, beyaz, kırmızı armalar gibi özgün detaylarla dikkat çekiyor. Bu tasarım unsurları, aracın Fransa Cumhurbaşkanlığı için özel olarak hazırlanan bir model olmasını vurguluyor.

DS N°8, Fransız zanaatkârlığının zirvesini Révélations Fuarı’nda sergiledi

SANAT VE ZANAATKÂRLIK BİRLEŞİYOR

PRESIDENTIAL DS N°8, Fransız zanaatının en yüksek örneklerini barındıran bir otomobil. Lison de Caunes Atölyeleri, aracın ön paneli, kapı panelleri ve hoparlörleri üzerinde hasır kakma işlemeleriyle dikkat çekiyor. Bu detaylar, zarif deniz yeşili ve gece mavisi tonlarında işlenmiş ve ışıkla etkileşim halinde farklı desenler oluşturuyor.

DS N°8, Fransız zanaatkârlığının zirvesini Révélations Fuarı’nda sergiledi
Aracın iç mekanındaki Rüya Mavisi saten kumaşlar, Maison MÉTAPHORES tarafından seçilmiş ve Maison LOGNON atölyelerinde elle işlenen pileli desenlerle tamamlanmış. Bu teknik, otomobilin iç mekanına özel bir derinlik ve görsellik katıyor. Ayrıca, kapı panelleri ve orta konsol üzerindeki işçilikler, DS DESIGN STUDIO tarafından titizlikle tasarlanmış.

DS N°8, Fransız zanaatkârlığının zirvesini Révélations Fuarı’nda sergiledi

YÜKSEK TEKNOLOJİ VE PERFORMANS

PRESIDENTIAL DS N°8’in içindeki teknolojik yenilikler de göz ardı edilemez. Elektrikli güç aktarma sistemi, Fransa'da üretilen batarya ve motorlarla destekleniyor. 750 kilometreye kadar menzil sunan batarya, Tremery'deki EMotors tarafından üretiliyor ve 350 beygir gücüyle yüksek performans sağlıyor. Ses sistemi ise FOCAL tarafından tasarlanarak, araca akustik anlamda üstün bir deneyim sunuyor.

DS N°8, Fransız zanaatkârlığının zirvesini Révélations Fuarı’nda sergiledi

FRANSA ZANAATİNİN MODERN YANSIMASI

DS Automobiles'in PRESIDENTIAL DS N°8 modelinde yer alan her bir detay, Fransız zanaatının ve mühendisliğinin bir birleşimi olarak tasarlandı. Vincent Lobry, DS Automobiles'in Renk, Malzeme ve Kaplama Tasarım Başkanı, aracın tasarımındaki her bir katman için farklı zanaatkârların ve uzmanlıkların bir arada çalıştığını belirtiyor. Bu, PRESIDENTIAL DS N°8’in sadece bir otomobil değil, aynı zamanda Fransa’nın sanatsal ve teknolojik mirasının bir temsili olmasını sağlıyor.

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