Elektrikli BMW M3 yola çıkıyor! İlk görüntüler geldi...

BMW, yeni M3 modelinin elektrikli versiyonunu tanıtmaya bir adım daha yaklaştı. carscoops tarafından casus fotoğraflar, BMW'nin Neue Klasse platformu üzerinde geliştirdiği elektrikli M3'ün prototipini ilk kez çamurluklarındaki şişman hatlarıyla gösterdi. Test aracındaki dikkat çeken ayrıntılar, bu modelin elektrikli olmasının yanı sıra sportif ve dinamik tasarımını da gözler önüne seriyor.



GENİŞ ÇAMURLUK YAPISI Prototipteki çamurluklar, elektrikli M3’ün fiziksel farklılıklarını vurguluyor. Geniş üretim çamurluklar, önceki prototiplerden oldukça farklı. Büyüp belirginleşen çamurluklar, aracın daha güçlü bir duruş sergilemesini sağlıyor ve önceki i330 sedan prototipleriyle kıyaslandığında, arka çeyrek panellerin daha dikkat çekici hale geldiği görülüyor.



Yeni M3'ün ön çamurlukları, daha ince olmasına rağmen, genel yapısındaki alçak ve geniş görünümle dikkat çekiyor.



Özellikle arka çamurluklar, devasa bir genişlemeye sahip. Aracın yakın çeyreğinde yer alan şarj kapağının tasarımı ise tamamen yeni bir görsel kimlik kazandırmış. Yaklaşık 45 derece yatık olan bu şarj kapağı, elektrikli M3’ün tasarımındaki özgünlüğü pekiştiriyor.



ELEKTRİKLİ M3 TASARIM DİLİ Elektrikli M3 olduğunu anlamamız için birkaç belirgin ipucu var. İlk olarak, egzoz borularının eksikliği, bu aracın elektrikli motorlarla çalıştığını gösteriyor. Diğer bir önemli detay ise difüzör tasarımının varlığı. Ayrıca, Neue Klasse 3 serisi elektrikli araçları, iM3 gibi, tasarım açısından da dikkat çekici değişikliklere sahip. Ön kapı ile tekerlek açıklığı arasındaki mesafe daha kısa, ön cam eğimi daha belirgin ve arka cam direği daha eğimli bir şekilde tasarlanmış.



Bu tasarım değişiklikleri, BMW'nin Neue Klasse mimarisi üzerinde geliştirdiği yeni platformu ile birlikte daha aerodinamik ve modern bir görünüm sunuyor. BMW'nin mevcut CLAR platformunun aksine, Neue Klasse mimarisiyle daha kompakt ve çevik bir yapı oluşturulmuş.



BMW M3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ Elektrikli M3, 700 hp'nin (710 PS) üzerinde güç sunmayı vaat eden dört elektrik motor ile donatılacak. Bu sayede, otomobilin hızlanma ve performans değerleri, içten yanmalı motorlara sahip M3’ün çok ötesinde olacak. Elektrikli versiyonun sunduğu güç, sürücülere daha çevik ve etkileyici bir sürüş deneyimi sunacak.



Bununla birlikte, BMW, M3'ün içten yanmalı motorlu (ICE) versiyonunu da piyasaya sürecek. Bu modelde, hafif hibrit teknolojisi ve altı silindirli bir motor kullanılacak, böylece sürücülere yine yüksek bir performans sunulacak.



YENİ BMW M3 İÇ MEKAN Prototipe dair ipuçlarını veren fotoğraflarda, iDrive merkezi ekranı dikkat çekiyor. BMW, 2025 Las Vegas CES fuarında, bu araca ait Panoramik iDrive merkezi dokunmatik ekran ve tam genişlikteki baş üstü ekranı gibi özellikleri sergilemişti. Bu yeni teknolojiler, sürüş deneyimini daha modern ve kullanıcı dostu hale getirecek.



YENİ BMW M3 ÇIKIŞ TARİHİ BMW, yeni elektrikli M3’ün üretimini hızla ilerletiyor, ancak bu modelin piyasaya çıkması için henüz birkaç yıl beklemek gerekecek. 18 ay gibi bir süre zarfında, yeni M3’ün resmi satışları başlatılacak.



Bu araç, BMW'nin elektrikli otomobiller alanındaki iddiasını güçlendirirken, sürücülere yüksek performans, modern tasarım ve yenilikçi teknolojiler sunmayı hedefliyor. Hem içten yanmalı hem de elektrikli versiyonların kombinasyonu, M3’ün hem geleneksel otomobil tutkunlarına hem de elektrikli araç severlere hitap etmesini sağlayacak.

