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Xiaomi SU7'ye rekor talep: Teslimat süresi 350 güne çıktı! Fiyatı 1 milyon 175 bin TL...
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Xiaomi SU7'ye rekor talep: Teslimat süresi 350 güne çıktı! Fiyatı 1 milyon 175 bin TL...

3.06.2025 15:00:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
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Xiaomi SU7'ye rekor talep: Teslimat süresi 350 güne çıktı! Fiyatı 1 milyon 175 bin TL...

Xiaomi'nin ilk modeli olan SU7 elektrikli sedanda teslimat bekleme süresi Çin'de 350 güne ulaştı. Söz konusu teslimat süresinin uzamasında araca yönelik talep dikkat çekiyor.

Xiaomi SU7'ye rekor talep: Teslimat süresi 350 güne çıktı! Fiyatı 1 milyon 175 bin TL...
Xiaomi SU7, markanın ilk modeli olarak Mart 2024'te Çin'de piyasaya sürüldü. Açıklamalara göre modelin teslimat hacmi 271 bin adedin üzerinde. Ancak, Xiaomi SU7'ye yönelik talep fazlası genç otomobil üreticisinin sorununa dönüştü. 

Xiaomi SU7'ye rekor talep: Teslimat süresi 350 güne çıktı! Fiyatı 1 milyon 175 bin TL...
Çin menşeli teknoloji devi Xiaomi'nin SU7 modeli için teslimat bekleme süresi, satış lansmanından sonra 25 haftanın üzerindeydi. Mart 2025'te bekleme süresi 46 haftaya ulaştı. Şimdi ise bu sayı daha da arttı.

Xiaomi SU7'ye rekor talep: Teslimat süresi 350 güne çıktı! Fiyatı 1 milyon 175 bin TL...

50 HAFTA BEKLEME SÜRESİ

Xiaomi Auto resmi uygulamasına göre, SU7 Pro elektrikli sedan için teslimat bekleme süresi 47 - 50 hafta aralığında yer alıyor. Bu da aracın sipariş verildikten 329 - 350 gün sonra teslim edileceği anlamına geliyor. Bugün araç rezervasyonu yapmak isteyen bir müşteri aracına ancak 27 Nisan ile 18 Mayıs 2026 tarihleri arasında kavuşabilir.

Xiaomi SU7'ye rekor talep: Teslimat süresi 350 güne çıktı! Fiyatı 1 milyon 175 bin TL...

XIAOMI SU7 FİYATLARI VE BEKLEME SÜRELERİ

Xiaomi SU7 Pro, bu modelin orta trim seviyesi. 94.3 kWh LFP pil paketi ile çalışan 220 kW (295 hp) için arka aksta tek bir elektrik motoru bulunuyor. Otomobilin menzili CLTC koşulları altında 830 km'ye ulaşıyor. Bu donanım seviyesi için üreticinin önerdiği perakende satış fiyatı 1 milyon 342 bin 614 TL (245.900 yuan). 

Xiaomi SU7'ye rekor talep: Teslimat süresi 350 güne çıktı! Fiyatı 1 milyon 175 bin TL...

XIAOMI SU7 STANDART

73,6 kWh'lik daha küçük bir LFP bataryaya sahip standart Xiaomi SU7 sedan, 41 - 44 hafta (287 - 308 gün) gibi daha kısa bir bekleme süresine sahip. Bu varyantın etiket fiyatı 1 milyon 178 bin 814 TL (215,900 yuan). 

Xiaomi SU7'ye rekor talep: Teslimat süresi 350 güne çıktı! Fiyatı 1 milyon 175 bin TL...

XIAOMI SU7 MAX

En üst seviye SU7 Max, 663 hp için çift motorlu 4WD, 101 kWh için üçlü NMC batarya ve havalı süspansiyona sahip. Fiyatı 1 milyon 637 bin 454 TL (299,900 yuan) olan bu modelin bekleme süresi ise 35 - 38 hafta (245 - 266 gün).

Xiaomi SU7'ye rekor talep: Teslimat süresi 350 güne çıktı! Fiyatı 1 milyon 175 bin TL...

BEKLEME SÜRELERİ ARTACAK MI?

Mart 2024'te Xiaomi Group'un halkla ilişkiler genel müdürü Wang Hua, 300 bin adetlik teslimat hedefine ulaşmak için markanın üretim kapasitesini artırma sözü verdi. Daha sonra Xiaomi Automobile'ın satış hedefi 480 bin otomobil olarak değiştirildi. 

Xiaomi SU7'ye rekor talep: Teslimat süresi 350 güne çıktı! Fiyatı 1 milyon 175 bin TL...

XIAOMI YU7 AYRINTISI

Şirket F2 fabrikasını yakında faaliyete geçirmeyi hedefliyor. Ancak bu fabrika esas olarak bu yıl temmuz ayında satışına başlanacak olan Xiaomi YU7 crossover'ın üretimine odaklanacak. Dolayısıyla SU7 teslimat bekleme süresi daha da uzayabilir.
İlgili Konular: #otomobil #otomotiv #elektrikli araç #Xiaomi SU7

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