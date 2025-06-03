Xiaomi SU7'ye rekor talep: Teslimat süresi 350 güne çıktı! Fiyatı 1 milyon 175 bin TL...

Xiaomi SU7, markanın ilk modeli olarak Mart 2024'te Çin'de piyasaya sürüldü. Açıklamalara göre modelin teslimat hacmi 271 bin adedin üzerinde. Ancak, Xiaomi SU7'ye yönelik talep fazlası genç otomobil üreticisinin sorununa dönüştü.



Çin menşeli teknoloji devi Xiaomi'nin SU7 modeli için teslimat bekleme süresi, satış lansmanından sonra 25 haftanın üzerindeydi. Mart 2025'te bekleme süresi 46 haftaya ulaştı. Şimdi ise bu sayı daha da arttı.



50 HAFTA BEKLEME SÜRESİ Xiaomi Auto resmi uygulamasına göre, SU7 Pro elektrikli sedan için teslimat bekleme süresi 47 - 50 hafta aralığında yer alıyor. Bu da aracın sipariş verildikten 329 - 350 gün sonra teslim edileceği anlamına geliyor. Bugün araç rezervasyonu yapmak isteyen bir müşteri aracına ancak 27 Nisan ile 18 Mayıs 2026 tarihleri arasında kavuşabilir.



XIAOMI SU7 FİYATLARI VE BEKLEME SÜRELERİ Xiaomi SU7 Pro, bu modelin orta trim seviyesi. 94.3 kWh LFP pil paketi ile çalışan 220 kW (295 hp) için arka aksta tek bir elektrik motoru bulunuyor. Otomobilin menzili CLTC koşulları altında 830 km'ye ulaşıyor. Bu donanım seviyesi için üreticinin önerdiği perakende satış fiyatı 1 milyon 342 bin 614 TL (245.900 yuan).



XIAOMI SU7 STANDART 73,6 kWh'lik daha küçük bir LFP bataryaya sahip standart Xiaomi SU7 sedan, 41 - 44 hafta (287 - 308 gün) gibi daha kısa bir bekleme süresine sahip. Bu varyantın etiket fiyatı 1 milyon 178 bin 814 TL (215,900 yuan).



XIAOMI SU7 MAX En üst seviye SU7 Max, 663 hp için çift motorlu 4WD, 101 kWh için üçlü NMC batarya ve havalı süspansiyona sahip. Fiyatı 1 milyon 637 bin 454 TL (299,900 yuan) olan bu modelin bekleme süresi ise 35 - 38 hafta (245 - 266 gün).



BEKLEME SÜRELERİ ARTACAK MI? Mart 2024'te Xiaomi Group'un halkla ilişkiler genel müdürü Wang Hua, 300 bin adetlik teslimat hedefine ulaşmak için markanın üretim kapasitesini artırma sözü verdi. Daha sonra Xiaomi Automobile'ın satış hedefi 480 bin otomobil olarak değiştirildi.

