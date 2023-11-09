Dünyada elektrikli araca ilgi artıyor: Türkiye şarj altyapısı eksikliğiyle yerinde sayıyor!

Yayınlanma: 09.11.2023 - 18:43

Güncelleme: 09.11.2023 - 18:47

İngiltere'de Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) tarafından ikinci el elektrikli araç satışlarındaki yüzde 99,9'luk artış yaşanadığı paylaşıldı. Bu da bataryalı elektrikli araçların ikinci el pazarında yüzde 1,8'lik rekor bir paya ulaştığı anlamına geliyor ve bu durum kısmen şirketlere ait elektrikli araçların 'filodan çıkarılması' nedeniyle düşen fiyatlar sayesinde gerçekleşti.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre online otomobil perakendecisi Auto Trader tarafından kısa süre önce yayımlanan bir raporda, ekim ayı sonunda kullanılmış bir BEV'in ortalama fiyatının yaklaşık 32 bin sterlin olduğu ve elektrikli modeller için kullanılmış fiyatların geçen yıl bu zamanlarda kaydedilen seviyelerin yaklaşık yüzde 20 altında sabitlendiği belirtildi. Auto Trader'ın son rakamlarına göre, nispeten ucuz ikinci el elektrikli araç seçenekleri arasında, benzer yaştaki benzinli Clio'ları yaklaşık 500 sterlin ile geride bırakan üç yaşındaki Renault Zoe'ler ve içten yanmalı Jaguar F-Pace modellerini neredeyse 4 bin sterlin ile geride bırakan üç yaşındaki Jaguar I-Pace EV'ler yer alıyor.

Son üç yılda filo pazarında satılan yaklaşık 750 bin elektrikli aracın ikinci el elektrikli araç satışlarında mini bir patlamaya yol açmasıyla birlikte, hükümetin şirket sürücüleri için büyük ayni yardım vergi indirimleri yoluyla şirket BEV satışlarını teşvik etme yaklaşımı, İngiltere'nin egzoz gazı emisyonlarını azaltmanın en hızlı yolu olarak doğrulanıyor gibi gözüktüğü yorumları yapıldı.

'ŞARJ ALTYAPISI ACİLEN YAYGINLAŞTIRILMALI'

İngiltere genelinde yaklaşık 50 bin kamuya açık elektrikli şarj noktası bulunurken SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes konu ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"İkinci el araç pazarı güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyor, yeniden canlanan arz ikinci el elektrikli araçlara olan talebi ortaya çıkarıyor. Sonuç olarak bu çeyrekte iki kat daha fazla sürücü sıfır emisyonlu araçlara geçiş yaptı. Bu ivmenin sürdürülebilmesi için yeni araç pazarının büyümesi, ikinci el sektörüne arzın artırılması ve bu başarının pekiştirilmesi gerekiyor.

Aynı derecede önemli olan bir diğer husus da tüm sürücülerin ihtiyaç duydukları zaman ve yerde şarj edebilme konusunda güven duyabilmeleri için şarj altyapısının acilen yaygınlaştırılması ihtiyacıdır.

Sonbahar Bildirisi, hükümetin teşvikler sunması ve altyapı yatırımlarını kolaylaştırması için önemli bir fırsattır. Bunu yapmak, sürücülere açık bir destek sinyali gönderecek ve şimdi elektriğe geçmenin tam zamanı olduğu konusunda onlara güven verecektir."

ŞARJ ALTYAPISI SORUNU!

Türkiye'de ise elektrikli araç kiralaması oldukça düşük bir seviyede. Bunun en büyük nedeni ise şarj altyapısının araç başına yüksek olmasına rağmen yüzölçümü baz alındığında pek çok ülkenin gerisinde olan elektrikli şarj istayonu sayısı. Türkiye'de en son 20 Ekim 2023 tarihinde kamuya açık şarj noktası sayısı 8 bin 861 adet olarak açıklanmıştı. İngiltere'nin yüzölçümü 243 bin 610 kilometrekareyken Türkiye'nin yüzölçümü ise 783 bin 562 kilometrkare. Yani Türkiye İngiltere'nin 3 katından daha büyük ve 8'de biri kadar şarj noktasına sahip.

Kamuya açık şarj noktası sayısı yalnızca kiralama değil satış üzerinde de önemli bir baskıya neden oluyor.

Elektrikli altyapısına verdikleri önemle peşi sıra teşvik açıklayan ülkeler ile Türkiye arasındaki elektrikli araç satışı arasındaki fark büyümeye devam ediyor.