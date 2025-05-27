Dünyanın en büyüğü! Otonom elektrikli maden kamyonu filosu hizmete başladı

Yüz adet tamamen otonom, bataryalı elektrikli maden kamyonu, İç Moğolistan'ın Hulunbuir kentindeki Huaneng Yimin açık ocak kömür madeninde resmi olarak hizmete girdi. Çinli ekipman üreticisi XCMG tarafından geliştirilen ve teslim edilen ZNK95 kamyonlar, dünya çapında türünün en büyük operasyonel filosunu temsil ediyor. Ayrıca, önümüzdeki üç yıl içinde bu türden 300 aracın kullanılması planlanıyor.

Huawei teknolojisiyle donatılan araçlar, tam otonom sürüş özelliği, 5G bağlantısı, akıllı batarya değiştirme teknolojisi ve gerçek zamanlı güvenlik izleme özelliklerine sahip. Fotovoltaik kaynaklı elektrikle çalışan bu araçlar, -40°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda onaylanmış performanslarıyla aşırı soğukta sürekli çalışabilecek şekilde üretilmiş. Sistemin tamamı teknik değerlendirmeden geçmiştir ve dünya lideri bir çözüm olarak kabul edilmekte.

15 BİN TON YAKIT TASARRUFU

Günde üç vardiya halinde çalışan filo, geleneksel dizel motorlu, insanlı araçlara göre %20 daha yüksek verimlilik elde ediyor. Akü değişimleri sadece altı dakika sürüyor ve yüksek araç çalışma süresi sağlıyor. Projenin 15 bin tonun üzerinde dizel tasarrufu sağlaması ve CO₂ emisyonlarını yılda yaklaşık 48 bin ton azaltması bekleniyor.

Huaneng'e göre sistem tamamen Çin'de geliştirildi ve ithal çekirdek teknolojilere bağımlılığı azalttı.